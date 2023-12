Tottenham weet weer wat winnen is en leidt Newcastle gelijk naar de slachtbank

Tottenham Hotspur heeft zondag eindelijk weer eens een overwinning geboekt. Het eveneens kwakkelende Newcastle United bleek de ideale tegenstander: het kwam met een 4-1 nederlaag nog goed weg in Noord-Londen. Heung-min Son was zoals zo vaak dit seizoen de grote uitblinker bij Tottenham. Richarlison scoorde weer eens, en deed dat zelfs tweemaal.

Na een wervelende seizoenstart was Tottenham in vrije val geraakt. Uit de afgelopen vijf duels behaalde het slechts één punt, en gleed het van de koppositie terug naar de vijfde plek, die niet eens recht geeft op Champions League-kwalificatie. Wellicht had het alles te maken met de blessure van Micky van de Ven, die sinds november al aan de kant staat met een hamstringblessure.

Opponent Newcastle, waar Sven Botman al sinds september ontbreekt, verkeerde in soortgelijke vorm. Ook the Magpies wisten maar twee van de laatste zes duels te winnen, met de zevende plek op de ranglijst tot gevolg.

Het was daarom gissen wie het voortouw zou nemen zondag. Dat bleek, ontegenzeggelijk, Tottenham. De ploeg van Ante Postecoglou zat er van meet af aan bovenop en tekende halverwege het eerste bedrijf voor de openingstreffer.

Son ontving de bal op links van Destiny Udogie en legde Kieran Trippier in de luren met een schaarbeweging. Udogie was inmiddels doorgelopen om de pass van de Zuid-Koreaan van dichtbij binnen te lopen: 1-0.

Het was echter nog maar het begin van Sons masterclass. Twaalf minuten na assist één zocht de steraanvaller weer Trippier op, met een kopie van de eerste treffer als uitkomst. Het enige verschil was dat Richarlison hem maakte – zijn eerste voor Tottenham sinds september.

De avond werd zelfs nog mooier voor de Braziliaan. Na een sterk begin van de tweede helft van Newcastle, maakte hij aan alle hoop van de bezoekers een einde. Pedro Porro had een fenomenale steekpass in huis, die Richarlison controleerde en met links langs Martin Dúbravka tikte: 3-0.

Daarmee kwam aan alle illusies een einde bij Newcastle. Son maakte er zelfs nog 4-0 van (strafschop), al zorgde Joelinton wel voor een eretreffer. De ploeg van Eddie Howe ziet de Spurs zo drie punten inlopen op nummer vier Manchester City, dat zondag zelf wist te winnen van Luton Town (1-2). Liverpool gaat na dit weekend aan kop in de Premier League, met Arsenal en Aston Villa in het kielzog.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Liverpool 16 11 4 1 21 37 2 Arsenal 16 11 3 2 18 36 3 Aston Villa 16 11 2 3 15 35 4 Manchester City 16 10 3 3 20 33 5 Tottenham Hotspur 16 9 3 4 10 30 6 Manchester United 16 9 0 7 -3 27 7 Newcastle United 16 8 2 6 12 26 8 Brighton & Hove Albion 16 7 5 4 5 26 9 West Ham United 16 7 3 6 -4 24 10 Fulham 16 6 3 7 0 21 11 Brentford 16 5 4 7 1 19 12 Chelsea 16 5 4 7 0 19 13 Wolverhampton W. 16 5 4 7 -5 19 14 AFC Bournemouth 16 5 4 7 -9 19 15 Crystal Palace 16 4 4 8 -8 16 16 Nottingham Forest 16 3 5 8 -11 14 17 Everton 16 7 2 7 0 13 18 Luton Town 16 2 3 11 -15 9 19 Burnley 16 2 2 12 -18 8 20 Sheffield United 16 2 2 12 -29 8

