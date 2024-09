Tottenham loopt in het mes en gaat bij Premier League-rentree Tonali onderuit in Newcastle

Tottenham Hotspur heeft zondagmiddag zijn eerste nederlaag van het Premier League-seizoen geleden. De ploeg van manager Ange Postecoglou was in grote delen van de tweede helft tegen Newcastle United de betere ploeg, kreeg kansen, maar liep in de val en verloor door een countergoal van Alexander Isak: 2-1. Newcastle is met zeven punten uit drie duels prima begonnen, Tottenham staat op vier punten na drie duels.

Bij Newcastle United begon Sandro Tonali op de bank. De Italiaan deed woensdag al mee in het EFL Cup-duel met Nottingham Forest (1-2 winst) en kon tegen Tottenham zijn Premier League-rentree maken. Op 21 oktober vorig jaar kwam hij voor het laatst in competitieverband in actie, voordat hij maandenlang geschorst werd wegens illegale gokpraktijken. Bij Tottenham ontbrak Micky van de Ven. De verdediger werd gespaard, nadat hij vorige week lelijk op zijn knie landde. Van de Ven speelde dat duel, met Everton, overigens wel uit.

Het eerste serieuze gevaar kwam van de voet van Isak. De voormalig Willem II'er ontfutselde de bal bij de cornervlag van Son-heung Min en gaf voor. Tot zijn eigen verrassing dwarrelde zijn inzet bijna het doel in, maar Tottenham-goalie Guglielmo Vicario haalde opgelucht adem toen hij het geluid van het aluminium boven hem hoorde. Een gekrulde poging van Harvey Barnes vloog daarna centimeters naast.

Tottenham toonde zich eveneens dreigend, al had Newcastle-goalie Nick Pope een antwoord op de twee afstandsschoten van Pape Matar Sarr. Cristian Romero had bovendien de pech dat zijn kopdoelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. De ploegen hielden elkaar in evenwicht en 0-0 leek dan ook de ruststand te worden.

Tien minuten voor tijd leidde een snelle ingooi alsnog tot de openingstreffer op St. James' Park. Lloyd Kelly ontdeed zich aan de linkerkant van het veld van James Maddison en legde uitstekend terug op Barnes, die op zijn beurt knap afrondde in de verre hoek: 1-0.

Postecoglou greep tijdens de rust in en bracht Brennan Johnson binnen de lijnen voor Sarr. Die ingreep sorteerde effect, daar Tottenham na rust de bovenliggende partij was. Johnson stond aan de de basis van de eerste grote kans na rust, maar de voorzet van de invaller werd bij de tweede paal hoog overgewerkt door Wilson Odobert.

Tottenham bleef drukken en kwam andermaal dichtbij, ditmaal via Pedro Porro, die rakelings naast schoot. De onvermijdelijke gelijkmaker viel vrij snel na rust. Pope redde in eerste instantie op een afstandsschot, waarna de rebound klungelig werd binnengewerkt door Burn: 1-1. Ook de rentree van Tonali in de Premier League hielp Newcastle in eerste instantie niet veel. De bezoekers bleven de veel gevaarlijkere partij, al hield Pope zijn ploeg op de been door schoten van onder meer Maddison en Porro te keren.

Het dominante spel van Tottenham had tot gevolg dat de ruimtes achter de laatste linie van de Londenaren groot werden en daar wist Newcastle een kwartier voor tijd optimaal van te profiteren. Jacob Murphy kwam oog in oog met Vicario terecht en legde breed op Isak, die een van de makkelijkste doelpunten uit zijn carrière maakte: 2-1.