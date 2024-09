Tottenham Hotspur krijgt al heel vroeg rood, maar boekt alsnog ruime zege in Europa League

Tottenham Hotspur is de Europa League begonnen met een overtuigende zege op FK Qarabag. In Londen werd het 3-0, door doelpunten van Brennan Johnson, Pape Sarr en Dominic Solanke. The Spurs speelden bijna de hele wedstrijd met een man minder, na een vroege rode kaart voor Radu Dragusin.

De wedstrijd begon 35 minuten later dan gepland, doordat de bus van Qarabag vast was komen te staan in de file. Daardoor kwamen de Azeri’s veel later dan gepland aan in het Tottenham Hotspur Stadium.

Tottenham, met Micky van de Ven en voormalig Vitessenaar Solanke in de basis, kwam al vroeg in de wedstrijd met een man minder te staan. Dragusin maakte een fout, waardoor Qarabag-spits Juninho plots kon ontsnappen. In een poging zijn fout te herstellen maakte Dragusin een overtreding, wat bestraft werd met een rode kaart.

Ondanks het ondertal kwam Tottenham enkele minuten later toch op voorsprong. Solanke hield zijn tegenstander van zich af en legde af op Johnson, die de bal in de verre hoek schoof: 1-0.

Vlak voor rust kreeg Qarabag een uitstekende mogelijkheid op de gelijkmaker. Juninho had van dichtbij de 1-1 op zijn schoen, maar werkte de bal naast het doel.

Na acht minuten in de tweede helft was het opnieuw raak voor de thuisploeg: Sarr werkte de bal binnen uit een hoekschop. Zo had Tottenham de zaakjes prima op orde, ondanks dat het met een man minder op het veld stond.

In de minuten daarna gebeurde er plots van alles. Qarabag kreeg een penalty na een overtreding van Yves Bissouma, maar Toral Bayramov schoot de strafschop over. Vervolgens wist Qarabag-doelman Mateusz Kochalski aan de andere kant van het veld maar net te voorkomen dat Solanke kon scoren, waarna Qarabag de paal raakte.

Solanke maakte vervolgens aan alle onzekerheid een einde door te scoren uit de rebound: 3-0. Daar bleef het bij, mede dankzij een goed keepende Guglielmo Vicario en een doelpunt van Juninho die werd afgekeurd wegens buitenspel.