Tottenham Hotspur betaalt vijftien miljoen euro voor eerste aanwinst van 2025

Tottenham Hotspur heeft zich versterkt met Antonín Kinský. Dat bevestigt de club via de officiële kanalen. De 21-jarige doelman komt over van Slavia Praag, en kost Tottenham volgens Sky Sports zo'n vijftien miljoen euro.

Kinský is de eerste versterking van 2025 voor Tottenham. De Tsjech tekent tot medio 2031 en krijgt rugnummer 31.

Sky Sports weet te melden dat Tottenham 12,5 miljoen pond betaalt voor de keeper. Dat komt neer op iets meer dan vijftien miljoen euro.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano voegt daaraan toe dat het goed mogelijk is dan Kinský niet de enige versterking voor Tottenham is deze transferperiode. “The Spurs hebben hun pijlen de komende dagen of weken op meerdere spelers gericht”, aldus Romano op X.

Kinský werd in 2021 door Slavia Praag overgenomen van Dukla Praag. In de jaren daarna werd hij verhuurd aan MFK Vyskov en FK Pardubice. Dit seizoen was Kinský de vaste doelman onder de lat bij Slavia Praag.

Met die club nam hij het op 3 oktober ook op tegen Ajax, in de Europa League. Dat duel eindigde in een 1-1 gelijkspel.

Kinský, die uiteindelijk dertig officiële duels bij Slavia Praag onder de lat stond, moet bij Tottenham de concurrentiestrijd aangaan met Fraser Forster, Brandon Austin en Guglielmo Vicario. Laatstgenoemde is momenteel nog herstellende van een enkelblessure.