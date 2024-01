Totale verbijstering bij Driessen: ‘Tactische misser van de bovenste plank’

Valentijn Driessen snapt niets van de opstelling van FC Twente in het met 3-1 verloren bekerduel met PSV van woensdag. Trainer Joseph Oosting koos ervoor om topscorer Sem Steijn, Daan Rots en Mathias Kjølø op de bank te laten beginnen. Er waren bij de Tukkers wel basisplaatsen voor Ricky van Wolfswinkel, Youri Regeer en Carel Eiting.

"Ik vond FC Twente bedroevend en PSV heeft inderdaad geweldig gespeeld", opent Driessen vrijdag het item over Oosting in de Kick-off-podcast van De Telegraaf. "En dat zonder Veerman, Lang, Lozano en Saibari. En dan maken ze toch heel makkelijk het verschil."

"Maar Twente heeft daar natuurlijk wel aan meegeholpen door met een opstelling te komen die nergens naar leek. Joseph Oosting is vorig jaar bij RKC een paar keer gelauwerd om zijn tactische vondsten. Nou, dit was echt een tactische misser van de bovenste plank", deelt Driessen een onvoldoende uit aan de coach.

De chef voetbal legt uit waarom hij zo over Oosting denkt. "Eiting komt opeens linksback te spelen. Ik dacht dat er een foutje was gemaakt, maar Gijs Smal stond gewoon voor Eiting. Het leek echt helemaal nergens op en ze begonnen pas te voetballen toen Steijn en Rots erin kwamen. Maar toen was het kalf al verdronken."

Oosting stond voor honderd procent achter zijn keuzes, zo bleek woensdag in gesprek met ESPN. "We willen gewoon door in de beker en er een gevecht van maken. We gaan voor het man op man gevecht. We willen een ronde verder dus we moeten iets proberen. We denken dat dit kans van slagen heeft."

"PSV is gewoon goed. Als we gaan inzakken dan hebben ze het voetballend vermogen. Als we hoog druk zetten hebben ze de lange bal op De Jong. Het is gewoon een heel goed elftal. Dit is het moment waarop wij denken het te gaan proberen", aldus Oosting.



