Toptennisser Daniil Medvedev kopieert typerende actie Memphis Depay

Daniil Medvedev, tennisser van beroep, lijkt geïnspireerd te zijn door Memphis Depay. De Russische grootmacht in de racketsport won dinsdag tijdens de ATP Finals van Alex De Minaur en vierde die zege op een wijze die we in Nederland met name kennen van de Corinthians-spits.

Medvedev stak na zijn overwinning beide wijsvingers in zijn oren en sloot zijn ogen. Het zegegebaar had veel weg van de doelpuntenvieringen van Memphis in onder ander het Nederlands elftal.

Daarmee was de vergelijking tussen Medvedev en de aanvaller nog niet klaar. Na afloop van tenniswedstrijden schrijven spelers vaak hun handtekening op de lens van de camera.

Dinsdag werd Medvedev die kans ook weer geboden, maar de topspeler koos ervoor om iets anders te noteren. "Block the noise", viel er te lezen. Oftewel: blokkeer de ruis.

Deze leus, of een variant erop, wordt ook regelmatig gebruikt door Memphis. Zo presenteerde hij in 2019 samen met Under Armour een paar voetbalschoenen dat de naam 'Block out the noise' droeg.

Na afloop van de gewonnen partij tegen De Minaur (6-2, 6-4) legde Medvedev zijn gebaar uit. "Veel voetballers doen het volgens mij, misschien dat Memphis Depay de eerste was. Als ik het goed begrijp, gaat het over geluid van sociale media en dergelijke."

"Na mijn optreden tegen Taylor Fritz (verliespartij twee dagen eerder, red.) en een aantal van mijn opmerkingen toen, wilde ik deze wedstrijd ingaan met het blokkeren van het geluid", vervolgde de Rus. "Geen driftbuien, gewoon het geluid blokkeren. Het kon me niet schelen wat er op het veld gebeurde, ik probeerde gewoon te spelen en dat voelde goed."