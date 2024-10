Toni Kroos is na voetbalpensioen heel duidelijk over toekomstplannen

Toni Kroos is niet van plan om zijn trainersdiploma te gaan halen, zo heeft de kersvers voetbalpensionado in gesprek met The Athletic uit de doeken gedaan. "Dat is onmogelijk, ik zou het niet eens overwegen", aldus de middenvelder.

Toen Kroos in de meimaand van dit jaar zijn naderende voetbalpensioen aankondigde, kwam dat toch als een vrij grote schrok voor voetballiefhebbers. De Duitser, 34 jaar oud, beleefde immers nog een uitstekend seizoen met Real Madrid.

Met De Koninklijke legde de spelverdeler beslag op nog maar eens een Champions League- en LaLiga-titel en na de EK-kwartfinale met Duitsland (2-1 verlies tegen Spanje) was het officieel: Kroos was voetballer-af.

Zijn beslissing om te stoppen communiceerde de controleur eerst met zijn familie en daarna met coach Carlo Ancelotti en president Florentino Pérez. Kroos had ook een aanbieding op zak om zijn contract te verlengen, maar besloot dat het mooi was geweest.

"Die beslissing was heel mooi, maar ook verdrietig tegelijk", herinnert Kroos zich. "Ik voelde wel meer een soort trots, van kijk wat ik bereikt heb, dan echt verdriet. Ik wilde op deze manier afscheid nemen en niemand dwong me om met pensioen te gaan of te vertrekken. Daarom was die dag van mijn afscheid zo fijn."

"Niemand was blij met mijn beslissing", doelt Kroos op de reactie van de beleidsbepalers en zijn teamgenoten. "Sommigen konden niet geloven dat ik ging stoppen vanwege het niveau dat ik nog haalde. Ze probeerden me nog te overtuigen, maar wisten dat het geen zin had."

Kroos zet in elk geval een streep door één specifiek toekomstplan. "Of ik coach ga worden? Nee", antwoordt hij zonder twijfel. "Ik zou het niet eens overwegen, ook niet als Ancelotti me vraagt of ik hem zou bijstaan. Een belangrijke reden waarom ik met pensioen ging is het constante reizen en de hotels. Als het alleen de negentig minuten op het veld was, was ik veel langer doorgegaan als voetballer."