Toekomst winteraanwinst PSV onzeker; Nassoh geniet Nederlandse belangstelling

PSV heeft nog geen beslissing genomen omtrent de toekomst van CJ Egan-Riley, zo schrijft Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. De verdediger, die zich afgelopen winter op huurbasis met optie tot koop in Eindhoven meldde, heeft nog niet weten te imponeren, waardoor zijn perspectief voorlopig ongewis is. Mohamed Nassoh, een 21-jarige middenvelder uit de jeugdopleiding, heeft een contractaanbieding van PSV 'in beraad'.

De Eindhovenaren strikten de 21-jarige Egan-Riley op Deadline Day van de afgelopen winterse transferperiode. De Engelsman wordt een halfjaar gehuurd van Burnley en aan het einde van die periode kan PSV ervoor kiezen om hem definitief over te nemen.

Of de huidige koploper van de Eredivisie de optie tot koop in het contract van Egan-Riley gaat lichten, is nog maar de vraag. De centrumverdediger annex rechtsback, die zich in Eindhoven bij de beloftenploeg heeft gevoegd, 'voldeed in de eerste duels (bij Jong PSV, red.) nog niet volledig aan de sportieve norm'.

Mocht PSV de optie niet lichten, keert Egan-Riley in principe terug bij Burnley. Bij de ploeg waar Vincent Kompany hoofdcoach is, heeft de jeugdinternational van Engeland en Ierland nog een contract tot medio 2026. Tot dusver speelde hij zes wedstrijden namens Burnley.

Mohamed Nassoh

PSV heeft wél al besloten wat de club wil doen met het contract van Nassoh. Als het aan de Eindhovenaren ligt tekent hij een nieuwe verbintenis en vanuit PSV is er zelfs al een aanbod gedaan.

Nassoh heeft de aanbieding 'in beraad', maar de creatieveling geniet tevens belangstelling van andere clubs. "Die komt al langer vanuit het buitenland, maar binnen de voetbalwereld wordt gefluisterd dat ook AZ het ziet zitten in Nassoh", schrijft Elfrink.

De toekomst van een hoop andere PSV-jeugdspelers wordt ook snel duidelijk. Zo lijkt linksback Renzo Tytens (18) transfervrij onderweg naar Club Brugge, terwijl ook rechtsback Bram Rovers (19) zijn aflopende contract niet verlengt. PSV is daarentegen wel in gesprek met middenvelder Tim van den Heuvel (19) en linksachter Koen Jansen (19).

