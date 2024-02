Cambuur verslaat NAC; prachtgoal van Simons helpt Jong PSV niet langs MVV

NAC Breda heeft maandagavond voor de vijfde wedstrijd op rij niet weten te winnen. De Bredanaars gingen dankzij een dubbelslag van Roberts Uldrikis onderuit tegen SC Cambuur: 1-2. Tegelijkertijd wist Jong PSV in extremis een punt te pakken uit bij MVV Maastricht, nadat Dantaye Gilbert in de slotfase een doelpunt maakte in zowel het verkeerde als het juiste doel: 3-3.

NAC Breda - SC Cambuur 1-2

NAC begon ijzersterk aan het duel met Cambuur. De Bredanaars hadden het betere van het spel en kwamen via onder meer Aimé Omgba tot goede kansen. Desondanks waren het de bezoekers die in de 37ste minuut op voorsprong kwamen. Milan Smit, clubtopscorer van Cambuur, slingerde de bal met effect de vijandelijke zestien in. Uldrikis kopte vervolgens knap raak met de achterkant van zijn hoofd: 0-1.

Na de openingstreffer veranderde het spelbeeld voor enige tijd, maar het was NAC dat na de theepauze weer de meeste aanspraak maakte op een doelpunt. Die goal maakte de thuisploeg in de elfde minuut van het tweede bedrijf. Martin Koscelík knikte een corner van Dominik Janosek binnen: 1-1.

De ploeg van trainer Jean-Paul van Gastel jaagde vervolgens op een voorsprong, maar kreeg na het missen van de nodige kansen de deksel op de neus. Een fraaie aanval van Cambuur eindigde met een afgemeten voorzet van Fedde de Jong, die werd binnengekopt door Uldrikis: 1-2

In de slotfase ging NAC nadrukkelijk op zoek naar een nieuwe gelijkmaker. Kansen waren er wel degelijk voor de ploeg. Zo werd onder meer Elias Már Ómarsson gevaarlijk, maar ontbrak het de spits aan rust in de afronding. Keeper Roy Kortsmit vergezelde zijn teamgenoten in de blessuretijd nog in het strafschopgebied van Cambuur vanwege een hoekschop, maar het mocht niet baten.

MVV Maastricht- Jong PSV 3-3

Na twintig minuten namen de Eindhovense beloften de leiding in Maastricht. Op de rand van de zestien werd Mohamed Nassoh ingespeeld door Jevon Simons. De aanvoerder van Jong PSV zette Romain Matthys op het verkeerde been en vond de rechteronderhoek: 0-1. Enkele minuten later was het alweer raak en deze tweede treffer betrof een. Simons, aangever bij de 0-1, verschalkte doelman Matthys met een prachtige stift: 0-2.

Na twee snel op elkaar volgende tegendoelpunten zou MVV een comeback inzetten. Nog voor het verstrijken van een halfuur had Dailon Rocha Livramento met een knappe kopgoal de 1-2 op het scorebord gezet.

In de tweede helft kwam de ontvangende club al snel langszij. Na een mooie aanval via rechts had Bryan Smeets maar één balaanraking nodig om Mart Remans oog in oog met doelman Niek Schiks te zetten: 2-2.

De comeback werd vervolgens in de slotfase op knullige wijze voltooid. Een hoekschop vanaf de rechterkant werd door Jong PSV-middenvelder Gilbert in eigen doel gewerkt: 3-2. Over de gehele wedstrijd gezien had de Eindhovense beloftenploeg recht op meer en in de blessuretijd kreeg het dat ook. Schlemiel Gilbert maakte zijn eigen doelpunt goed door de 3-3 te verzorgen.

