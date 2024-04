Nassoh kan elders in de Eredivisie veel meer verdienen en vertrekt bij PSV

Mohamed Nassoh speelt de komende jaren voor Sparta, zo meldt Rik Elfrink zaterdagochtend namens het Eindhovens Dagblad. Volgens de journalist wilde de 21-jarige aanvoerder van Jong PSV nog wel wachten op een nieuwe aanbieding, maar die bleef uit. Sparta, dat enkel een opleidingsvergoeding hoeft te betalen, heeft de komst van Nassoh inmiddels ook gemeld.

Afgelopen week werd al duidelijk dat de Kasteelheren in de markt waren voor Nassoh. Journalist Marco Timmer van Voetbal International schreef daar het volgende over. “De huidige aanbieding van PSV kan Nassoh en zijn entourage echter nog niet bekoren. De Marokkaanse jeugdinternational wacht op een betere aanbieding van de Eindhovenaren, in de wetenschap dat er ook belangstelling uit de Eredivisie voor hem is.”

Elfrink weet nu te melden dat PSV geen nieuw voorstel heeft neergelegd bij Nassoh. Via X geeft de journalist tekst en uitleg. “Nassoh kreeg in Rotterdam een fors beter bod dan bij PSV en tekent tot medio 2028. Hij kan er veel meer verdienen dan nu en dan hij bij PSV had gekregen én heeft perspectief op speeltijd. Hij wilde best bij PSV blijven en dan voor verhuur gaan, maar PSV liet die optie schieten.”

De Brabantse koploper gaat de middenvelder bedanken voor zijn bewezen diensten en laat hem transfervrij vertrekken. PSV kan nog wel een opleidingsvergoeding van circa 130.000 euro opstrijken voor de investeringen in Nassoh tijdens de veertien seizoenen die hij in de Eindhovense jeugdopleiding speelde.

Nassoh, die wordt vertegenwoordigd door Team Raiola, gaat spoedig tekenen in Rotterdam-West. Volgens Timmer was de jeugdinternational van Marokko Onder 23 ook in beeld bij AZ. Sparta trekt nu echter aan het langste eind.

PSV ziet met Nassoh een belangrijke kracht uit het beloftenelftal vertrekken. De rechtspoot speelde ondanks zijn leeftijd nog geen enkele wedstrijd in de hoofdmacht van PSV. Nassoh heeft echter wel de twijfelachtige eer om zich Mister Jong PSV te noemen.

Nassoh speelde al 102 officiële duels namens het beloftenelftal in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin was de technische middenvelder goed voor veertien doelpunten en veertien assists. Vrijdagavond was hij tegen FC Eindhoven (2-5 winst) verantwoordelijk voor twee doelpunten en een assist.

