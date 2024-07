Toekomst Amrabat onzeker: Erik ten Hag stuurt de middenvelder terug naar Fiorentina

Manchester United heeft besloten om de koopoptie van Sofyan Amrabat niet te lichten, zo maakt Fabrizio Romano zondag bekend. Afgelopen seizoen kwam de defensieve middenvelder op huurbasis uit voor the Red Devils, die bovendien een optie tot koop ter waarde van twintig miljoen euro hadden bedongen.

Opvallend genoeg blijft Manchester United wel geïnteresseerd in de diensten van Amrabat, maar de club lijkt dus niet bereid om twintig miljoen euro te betalen. Mogelijk volgen er nog wel gesprekken met Fiorentina over een transfer, waarmee een lager bedrag gemoeid zal zijn.

“Manchester United blijft ondanks het niet lichten van de koopoptie met interesse kijken naar Amrabat”, zo schrijft Romano. “De club blijft openstaan voor gesprekken over andere voorwaarden. Erik ten Hag ziet het in hem zitten.”

Volgens de berichtgeving geniet Amrabat ook interesse van andere clubs, al worden concrete bestemmingen niet genoemd. Bij Fiorentina beschikt de Marokkaans international nog over een contract tot medio 2025.

Vorig seizoen kwam de middenvelder tot dertig optredens in het shirt van Manchester United. In zeventien van die duels mocht hij starten van Ten Hag. Amrabat miste in januari zes wedstrijden wegens interlandverplichtingen.

Waar de controleur komend seizoen zal spelen is vooralsnog niet duidelijk, maar eerder wist journalist Matteo Moretto al aan te geven dat hij zeker niet voor Fiorentina wil spelen.

In de winter van 2020 werd Amrabat voor een bedrag van circa 19,5 miljoen euro overgenomen van Hellas Verona. Daarvoor kwam hij uit voor Club Brugge, Feyenoord en FC Utrecht. Momenteel wordt zijn marktwaarde door Transfermarkt geschat op 22 miljoen euro.

