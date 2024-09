Todd Boehly vertrekt na meer dan een miljard euro aan transfers mogelijk bij Chelsea

Todd Boehly overweegt na amper twee jaar zijn aandelen van Chelsea te verkopen, zo meldt onder meer Bloomberg. Er zouden binnen Clearlake Capital, het consortium dat Chelsea in handen heeft, grote meningsverschillen zijn over de te varen sportieve koers van de club.

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne werd de Russische oligarch Roman Abramovich min of meer gedwongen om Chelsea te verkopen. In mei 2022 nam Clearlake de Engelse topclub voor ongeveer vijf miljard euro over. Boehly werd naar voren geschoven als belangrijkste gezicht van het consortium.

Sindsdien werd door Chelsea het astronomische bedrag van meer dan een miljard euro uitgegeven aan transfers. Ook wisselde de club liefst vijf keer van hoofdtrainer.

De gewenste sportieve successen bleven uit. Chelsea eindigde afgelopen seizoen teleurstellend zesde en moest zich tevreden stellen met een ticket voor de Conference League.

De afgelopen maanden zou een meningsverschil zijn ontstaan tussen Boehly en mede-clubeigenaar Behdad Eghbali, tevens een van de oprichters van Clearlake. De bestuurders zouden niet meer op één lijn zitten over de te varen transfer- en sportieve koers.

Door de eigendomsstructuur van Chelsea moeten alle belangrijke beslissingen door alle eigenaren, inclusief Boehly, worden ondertekend. Hoewel Boehly en Eghbali professioneel met elkaar blijven samenwerken, overweegt eerstgenoemde zijn aandelen te verkopen. Clearlake is bereid om de aandelen van Boehly eventueel over te nemen.

Het consortium zelf blijft volledig gecommitteerd aan Chelsea en zal de club niet van de hand doen. Clearlake gelooft dat, na een periode van onrust, nu de juiste structuur en selectie staat om de club weer naar de top te brengen.