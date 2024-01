Tjaronn Chery lijkt direct matchwinner te worden, maar late penalty voorkomt dat

NEC won onlangs in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker met 2-1 van Go Ahead Eagles. Anderhalf week moesten de Nijmegenaren genoegen nemen met een punt in Deventer: 2-2. Gemengde gevoelens bij het debuut van Tjaronn Chery, want de kersverse aanwinst van NEC liet zich kort na zijn invalbeurt in de lucht kloppen door Bas Kuipers, waardoor de bezoekers de 0-1 voorsprong weggaven. Hij maakte de fout echter goed door in de slotfase de 1-2 aan te tekenen. Go Ahead rechtte de rug en pakte kort voor tijd alsnog een punt.

Go Ahead kwam in de beginfase goed weg na matig keeperswerk van Jeffrey de Lange. De inzet van Sontje Hansen werd echter net op tijd van de lijn gehaald. Het was een vermakelijke eerste helft in Deventer, al dwongen beide ploegen weinig kansen af. Er was tegenslag voor de thuisclub toen Evert Linthorst geblesseerd afhaakte, met Xander Blomme als zijn vervanger.

Ver in blessuretijd van de eerste helft kreeg NEC een strafschop. De check van de VAR duurde lang, maar de overtreding van Enric Llansana in de eigen zestien leverde de bezoekers uiteindelijk een strafschop op. Magnus Mattsson faalde vervolgens niet vanaf elf meter, waardoor NEC met een kleine voorsprong ging rusten in Deventer.

NEC hield de voorsprong lang vast en liet Chery debuteren in de 70ste minuut. De invaller verloor enkele minuten na zijn rentree een kopduel van Kuipers, die Go Ahead op gelijke hoogte bracht. René Hake ging kort daarna flink tekeer tegen zijn assistenten, die blijkbaar de verkeerde wissel hadden doorgegeven aan de vierde official.

Go Ahead keek met nog zeven minuten te spelen opnieuw tegen een achterstand aan. Chery werd slim weggestoken en bleef uiterst koel alleen voor De Lange: 1-2. De onlangs aangetrokken aanvallende middenvelder leek uit te groeien tot matchwinner, maar daar staken the Eagles een stokje voor.

Dirk Proper haalde Jakob Breum op de achterlijn lichtjes onderuit. Het had desastreuze gevolgen voor NEC, want op advies van de VAR belandde de bal op de stip. Victor Edvardsen schoot vervolgens onberispelijk raak in de linkerbenedenhoek: 2-2.

Er werden vijf minuten bijgetrokken, maar ondanks de spanning kwam er geen winnaar meer in De Adelaarshorst. Go Ahead blijft zesde staan en NEC volgt op een punt als nummer zeven.



