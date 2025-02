Titelstress bij FC Volendam? ADO Den Haag deelt gevoelige tik uit in topwedstrijd

FC Volendam heeft vrijdag een gevoelige nederlaag geleden in de strijd om het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper verloor thuis met 1-2 van nummer drie ADO Den Haag, dat de Volendammers tot op zes punten is genaderd. De Graafschap pakte drie punten tegen FC Den Bosch en Roda JC Kerkrade en Jong AZ speelden gelijk in een spectaculaire wedstrijd met maar liefst zes doelpunten.

De Graafschap - FC Den Bosch 1-0

Geen doelpunten in de eerste helft op De Vijverberg. Philip Brittijn was er heel dichtbij toen zijn schot door de benen van Den Bosch-doelman Pepijn van de Marbel ging. De sluitpost bracht echter net voor de lijn redding. De ban werd na 70 minuten alsnog gebroken door De Graafschap: Jeffry Fortes kopte ongehinderd raak uit een hoekschop. Drie punten dus voor De Superboeren, die dankzij de winst op twee punten komen van nummer vier Den Bosch.

FC Volendam - ADO Den Haag 1-2

Het duel in Volendam begon circa twintig minuten later omdat diverse ADO-fans in de thuisvakken hadden plaatsgenomen. Na het oponthoud kon de kraker in de Keuken Kampioen Divisie beginnen. Geen goals in de eerste helft in het vissersdorp, maar daar kwam in minuut 47 verandering in. Een volley van Luka Reischl verdween in het Volendamse doel: 0-1. ADO had de smaak te pakken en verdubbelde de voorsprong tien minuten later. Lee Bonis kopte raak uit een corner. Een domper voor Volendam, dat via Henk Veerman de spanning terugbracht. Het werd extra spannend toen Matteo Waem kort voor tijd zijn tweede gele kaart kreeg, maar het tiental van ADO hield stand in blessuretijd.

Roda JC Kerkrade - Jong AZ 3-3

Roda JC, dat vorige week met 3-2 verloor van MVV Maastricht, kende een droomstart tegen Jong AZ. Tiago Cukur tikte al na dertig seconden binnen, na gepruts in de verdediging van de bezoekers. De beloften van AZ herpakten zich en kwamen na 20 minuten via Ro-Zangelo Daal langszij: 1-1. In blessuretijd van de eerste helft vloog een van richting veranderd schot van Michael Breij in het doel. Een nieuwe voorsprong dus voor Roda JC, waar doelman Issam El Maach kort na rust een vrije trap van Misha Engel niet kon keren: 2-2. Roda JC bleef knokken voor de winst en die leek er te komen toen invaller Patriot Sejdiu tien minuten voor tijd scoorde. Enkel minuten voor het einde redde Lewis Schouten een punt voor Jong AZ, dat opnieuw scoorde uit een vrije trap.

FC Eindhoven - TOP Oss 3-0

FC Eindhoven was binnen tien minuten al klaar met het dramatisch startende TOP Oss. Nadat Rangelo Janga de thuisploeg snel op voorsprong had gezet, verdubbelde Hugo Deenen die al in de achtste minuut. Eindhoven liet met name in de tweede helft de bal veelvuldig aan TOP Oss, dat daar weinig tot helemaal niets mee wist te doen. In de slotfase gooide Achraf El Bouchataoui de wedstrijd definitief in het slot: 3-0.