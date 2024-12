Tijjani Reijnders oogst heel veel lof: 'Hij is een van de mooiste spelers ter wereld om naar te kijken'

Tijjani Reijnders is een hele grote meneer in Italië. De Nederlandse middenvelder was zaterdag, bij AC Milan tegen Empoli, verantwoordelijk voor de tweede en derde Milaanse treffer en werd zodoende uitgeroepen tot de man van de wedstrijd.

"Reijnders met zes goals", verwijst La Gazzetta dello Sport in de kop naar zijn totale doelpuntenproductie dit seizoen. De krant vraagt zich dan hardop af: "is hij de beste middenvelder van Italië?"

Het is hard gegaan met de in Zwolle geboren middenvelder. In 2016 speelde de 26-jarige Reijnders nog bij de amateurs van CSV '28. Inmiddels is hij de spil van het AC Milan-team. "En dan te bedenken dat hij niet zo lang geleden in de supermarkt werkte", kopt de roze sportkrant dan ook.

"Tijjani Reijnders speelt al sinds zijn geboorte op panty's, want hij is elegant geboren", vervolgt het medium zijn lofzang. Volgens de krant is hij een serieuze kanshebber voor de titel van de beste middenvelder van de Serie A.

"Smaken zijn smaken en iedereen heeft zijn eigen favoriet - Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu, Éderson, Scott McTominay, Teun Koopmeiners - maar Tiji is iets bijzonders", aldus de krant, die de transfersom die AC Milan betaalde aan AZ (twintig miljoen euro) als 'diefstal' wegzet.

"Inmiddels is hij al drie keer zoveel waard", schat La Gazzetta dello Sport. "Verdedigend zal hij nooit Claude Makélélé zijn, maar hij is technisch, intelligent, heeft visie, hij is een van de mooiste spelers ter wereld om naar te kijken."

Daar sluit Tuttosport zich bij aan. Volgens die sportkrant was de wedstrijd tegen Empoli een 'Reijnders-show'.