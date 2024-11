Tijjani Reijnders kopt AC Milan in lastige uitwedstrijd naar broodnodige zege

Tijjani Reijnders was zaterdagavond goud waard voor AC Milan. De middenvelder tekende in het uitduel met AC Monza voor de enige treffer van de wedstrijd: 0-1. Het is een zeer welkome driepunter voor Milan, dat stijgt naar de zevende plaats in de Serie A, op slechts vier punten van nummer twee Inter. Monza staat met een achttiende plaats onder de degradatiestreep.

Reijnders vormde het blok op het middenveld met Youssouf Fofana, vlak achter nummer 10 Christian Pulisic. Álvaro Morata was de enige spits in het 4-2-3-1-systeem, waarin Samuel Chukwueze en Noah Okafor de vleugels bezetten. Rafael Leão begon zoals wel vaker dit seizoen op de bank. Bij Monza startte de zoon van Milan-clublegende Paolo Maldini, Daniel.

Monza deelde al vroeg in de wedstrijd een zeer serieuze waarschuwing uit aan Milan, toen een voorzet van Pedro Pereira uiteindelijk voor de voeten van Dany Mota belandde en de 1-0 via een halve fraaie volley een feit leek. Er ging echter een streep door de treffer wegens een overtreding van Warren Bondo op Theo Hernández in de aanloop naar die treffer.

Ook Maldini kreeg de kans om Milan pijn te doen, maar de aanvallende middenvelder loste een teleurstellend schot. De bezoekers stelden daar maar weinig tegenover. Veel verder dan een poging van Okafor, die Monza-goalie Stefano Turati zag redden, kwamen zij niet. Sterker nog: Monza bleef de gevaarlijkere ploeg.

Milan-doelman Mike Maignan kreeg voor rust dan ook genoeg te doen. Zo moest de Fransman zich strekken om Maldini van scoren te houden, redde hij katachtig op een schot van Pereira en haalde hij opgelucht adem toen een volgende poging van Maldini opnieuw net geen doel trof. Ditmaal was de lat het eindstation voor Maldini, die daarbij mogelijk buitenspel stond.

Een paar minuten voor het rustsignaal klonk, kwam Milan op voorsprong. Een voorzet vanaf de rechterkant was precies op maat voor Morata, wiens kopbal richting de verre hoek gekeerd werd door Monza-verdediger Armando Izzo. Gelukkig voor Milan was daar Reijnders, die de rebound binnenkopte: 0-1. Het was voor Reijnders zijn eerste Serie A-treffer van het seizoen.

Milan mocht van geluk spreken dat het geen tegentreffer had geslikt. Na rust kreeg het wat meer grip op de wedstrijd en hield het Monza verder van zijn doel af. Na een uur gingen Reijnders en invaller Leão een prima combinatie aan. De Portugees kwam na terugleggen van de Oranje-international tot een schot, dat naast hobbelde.

De poging van Theo Hernández was veel overtuigender, al had Turati een antwoord in de korte hoek. De krachten vloeiden langzaam maar zeker weg bij Monza, dat er niet in slaagde de gelijkmaker te produceren. Milan liet uit de counter na de 0-2 te maken, maar dat kwam de ploeg van trainer Paulo Fonseca niet duur te staan.