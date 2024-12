Tijjani Reijnders geeft update over eventuele contractverlenging bij AC Milan

Tijjani Reijnders heeft maandagavond bij Rondo op Ziggo Sport bevestigd dat hij binnenkort hoogstwaarschijnlijk zijn contract bij AC Milan gaat verlengen. De huidige verbintenis van de 26-jarige geboren Zwollenaar loopt medio 2028 af in Milaan.

Eind oktober meldde zijn vader, Martin, op LinkedIn al dat Tijjani in gesprek was met Milan over een verbeterd contract. Maandag kreeg de middenvelder bij Rondo de vraag hoe het ervoor staat.

“Ik heb nog niet getekend, dat moet nog komen. Maar het ziet er goed uit”, aldus Reijnders. “Dat maakt me heel blij natuurlijk.”

“Het is een mooie beloning die Milan mij wil geven. Want na een jaar al je contract vernieuwen komt niet vaak voor denk ik. Erg blij, en het is een geweldige club om te spelen. Het is mooi dat ik die waardering zo terugzie.”

Reijnders geeft aan dat hij op z’n plek zit in Milaan. “Ik voel me op het moment heel goed. Natuurlijk helpt het ook dat ik m’n goaltjes meepik. Dus ik zit er lekker in, ja.”

Reijnders is een vaste waarde bij Milan, dat in de zomer van 2023 negentien miljoen euro overmaakte aan AZ om hem los te weken in Alkmaar. In zijn eerste seizoen bij i Rossoneri kwam de spelmaker tot vijftig optredens, vier doelpunten en evenveel assists.

Dit seizoen staat de teller tot dusver op zeventien wedstrijden (zes goals, drie assists). Dit weekend was hij nog twee keer trefzeker in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Empoli.