Tijjani Reijnders bezorgt AC Milan met heerlijke uithaal broodnodige Serie A-zege

Tijjani Reijnders heeft vrijdagavond andermaal zijn waarde bewezen voor AC Milan. De Oranje-international tekende in de tweede helft tegen Hellas Verona voor de enige treffer van de wedstrijd: 0-1. Milan boekt zijn zevende zege van het seizoen en stijgt naar de zevende plaats in de Serie A. Voor Hellas zijn de problemen op plek zeventien groot.

Reijnders begon voor de verandering eens niet als controlerende middenvelder, maar als 10. De Speler van de Maand november in de Serie A werd in zijn rug gesteund door Youssouf Fofana en Filippo Terracciano. Samuel Chukwueze, Tammy Abraham en Rafael Leão vormden de voorhoede.

Hellas begon op een gezond agressieve manier aan de wedstrijd, waarin met name Tomás Suslov (ex-FC Groningen) een goede indruk maakte. De Slowaak dwong Mike Maignan na een klein half uur ook tot een katachtige reflex.

Flinke tegenvaller voor Milan was het geblesseerd uitvallen van Leão. De Portugees zwaaide naar de bank dat hij niet verder kon en moest noodgedwongen naar de kant worden gehaald door trainer Paulo Fonseca. Het enige echte grote gevaar van Milan in de eerste helft kwam van de voet van Terracciano, die doelman Lorenzo Montipo tot het uiterste dwong.

Vlak na rust wist Milan de ban alsnog te breken. Een heerlijke steekpass van Fofana werd op waarde geschat door Reijnders, die in één keer uithaalde en met een gekruld schot vanaf randje zestien de bovenhoek vond: 0-1.

Hellas gaf zeker niet op en kwam er tweemaal gevaarlijk uit via Suslov. De voormalig Eredivisionist dwong Maignan eerst tot een puike redding. De Slowaak vond ogenblikken later wat ruimte op randje zestien en haalde uit met links. Ditmaal hoefde Maignan niet in actie te komen.

Aan de overkant liet Alejandro Jimenez zich gelden. De negentienjarige Spanjaard, die Theo Hernández op de bank hield, haalde bekeken uit richting de korte hoek. Doelman Lorenzo Montipo kon er ternauwernood een handje achter krijgen. Hellas drong nadrukkelijk aan, maar wist geen punt meer over te houden aan het duel.