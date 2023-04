Tientallen Feyenoorders worden opgepakt door de Romeinse politie

Donderdag, 20 april 2023 om 23:51 • Guy Habets

Zeker veertig aanhangers van Feyenoord zijn rond het Stadio Olimpico van AS Roma opgepakt door de Romeinse politie. Dat meldt het Algemeen Dagblad. De aanhangers van de Stadionclub hoopten in de voetbaltempel naar de wedstrijd van hun club te kunnen kijken, waar ze eigenlijk niet welkom waren. Door een grondige paspoortcontrole werden ze eruit gepikt.

Via diverse doorverkoopsites zijn fans van Feyenoord nog aan kaarten voor de wedstrijd gekomen. Door te zeggen dat ze uit Duitsland of Groot-Brittannië kwamen of door het adres van hun hotel op te geven, konden fans de restricties omzeilen. Bij het Stadio Olimpico was er echter een grondige controle en daardoor werden tenminste veertig Nederlanders opgepakt. Zij moesten mee naar het politiebureau en hebben de wedstrijd van Feyenoord waarschijnlijk niet kunnen zien.

De Italiaanse politie was al dagen in de opperste staat van paraatheid, ook omdat de harde kern van Feyenoord samen met ultra's van Napoli op zou trekken om rotzooi te trappen in Rome. Monumenten en kroegen werden bewaakt en zelfs Nederlandse studenten met een Italiaans BSN-nummer werden de toegang tot het stadion ontzegd. Het is niet duidelijk welke straf de fans van Feyenoord die werden opgepakt te wachten staat.

Feyenoord heeft de halve finale van de Europa League uiteindelijk niet weten te bereiken. Na verlenging ging de ploeg van trainer Arne Slot met 4-1 onderuit, waar het tien minuten voor tijd door een knappe kopgoal van Igor Paixão (1-1, een 1-2 voorsprong over twee duels) nog in het voordeel was. Treffers van Leonardo Spinazzola, Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy en Lorenzo Pellegrini deden Feyenoord uiteindelijk de das om. Diep in de verlenging kreeg Santiago Giménez nog een directe rode kaart.