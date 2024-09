Tientallen FC Twente-fans verschijnen plots bij compleet andere voetbalwedstrijd

FC Twente-fans hebben zichzelf dinsdagavond populair gemaakt bij de Manchester City-fans in het Etihad Stadium. Op sociale media gaan beelden van de aanhang uit Enschede, die een Twents liedje zingen, behoorlijk viraal.

Manchester City nam het dinsdagavond in de derde ronde van de EFL Cup op tegen Watford. De ploeg van manager Pep Guardiola was in eigen huis met 2-1 te sterk voor the Hornets.

Jérémy Doku en Matheus Nunes zorgden voor de doelpunten van de thuisploeg, waar Erling Haaland ontbrak, maar de 16 jaar en 183 dagen oude Kaden Braithwaite aan de aftrap verscheen.

De Twente-supporters waren met enkele tientallen aanwezig tijdens het duel in Manchester. Dat zij zich daar in die stad bevinden is logisch. Woensdagavond neemt hun team, de ploeg van Joseph Oosting, het op tegen het Manchester United van Erik ten Hag.

“Manchester United is een topclub, met een topteam. Deze club past in het rijtje Real Madrid en Barcelona”, zei Oosting dinsdag op de voorbeschouwende persconferentie. Maar als een ‘schoolreisje’ ziet de in Emmen geboren oefenmeester de trip naar Old Trafford absoluut niet.

“Wij hebben hier keihard voor gewerkt vorig jaar. We hebben het vorig jaar enorm goed gedaan en dit verdiend. Er is er niet één in mijn selectie of staf, die zegt ‘wat een mooi uitje naar Manchester’. Er is respect, maar wel met de volle overtuiging en de wil om er een mooie wedstrijd van te maken.”

Het duel met geboren Tukker Ten Hag, die eerder tijdens een persmoment zei dat Twente nog steeds de 'buitenlandse' ploeg is die hem het meest aan het hart gaat, wordt voor Twente de eerste Europa League-wedstrijd. Daarna wachten nog affiches met Fenerbahçe (Turkije), Olympiakos (Griekenland), Union Saint-Gilloise (België), Malmö FF (Zweden), Besiktas (Turkije) en OGC Nice (Frankrijk).