Tiental van PSV wint met kunst en vliegwerk van dapper Sparta Rotterdam

PSV heeft ook de achtste wedstrijd in de Eredivisie winnend afgesloten. De Eindhovenaren begonnen slecht tegen Sparta Rotterdam, maar boekten desondanks een zwaarbevochten 2-1 overwinning. Die werd behaald met tien spelers, want Matteo Dams ontving kort na rust een rode kaart.

Walter Benítez stond onder de lat. Richard Ledezma kreeg de kans als rechtsback en vormde de achterste linie met Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Dams. Ismael Saibari, Mauro Júnior en nummer 10 Guus Til waren de aangewezen middenvelders.

Voorin was er opnieuw geen basisplaats voor Noa Lang, die al weken moet wachten op een nieuwe kans aan de aftrap. Malik Tillman was andermaal de linksbuiten. Aanvoerder Luuk de Jong stond in de spits en werd aan zijn rechterzijde bediend door Perisic, die Bakayoko op de bank hield.

PSV begon stroef aan de wedstrijd en dat was voor Sparta het sein om gas te geven. Voormalig PSV'er Mohamed Nassoh gaf een waarschuwing af met een schoot dat net naast ging. Na tien minuten was het wél raak: Tobias Lauritsen schoot de bal keihard in het dak van het doel: 0-1. Bosz zat ondertussen hoofdschuddend op de bank.

Sparta trok niet massaal naar achteren. Sterker nog, Camiel Neghli schoot maar net over. PSV wist dat er werk aan de winkel was en dat leidde dat een grote kans voor Til. De middenvelder kopte van dichtbij te zacht op doel, waardoor Nick Olij makkelijk kon redden. De 1-1 kwam er na 35 minuten alsnog: Boscagli schoot op fraaie wijze raak voor PSV. Olij dacht dat de bal naar de linkerhoek zou vliegen, maar werd verrast door de inzet richting de andere hoek.

Nog voor rust konden de PSV-fans de 2-1 vieren. De Jong kwam slim voor zijn bewaker en krulde de bal met de buitenkant van de voet in de kruising. Er was nog meer tegenslag voor Sparta, want de trefzekere Lauritsen haakte geblesseerd af. Shunsuke Mito kwam voor de spits binnen de lijnen. Een sterk begin van de Rotterdammers, maar wel een minieme achterstand halverwege.

Bosz besloot Perisic in de rust in de kleedkamer te laten, met Johan Bakayoko als zijn vervanger. Til kreeg kort na de hervatting opnieuw een goede kopkans, en opnieuw bracht Olij redding. Kort nadien stond PSV met tien man: Dams pakte de doorgebroken Lauritsen vast en de linksback moest met een directe rode kaart het veld verlaten. Dams liep bij de actie overigens een polsblessure op.

Sparta rook zijn kans, maar moest oppassen voor de counters van PSV. Uit zo'n uitbraak krulde Tillman de bal net langs de paal. De trefzekere De Jong maakte de laatste 22 minuten niet mee, omdat hij een lichte hoofdwond had. Ricardo Pepi loste hem af voor de slotfase in Eindhoven. Sparta bleef tot het bittere einde vechten, maar de winst was uiteindelijk voor PSV, waar Lang in de 82ste minuut nog mocht invallen, Til nog de lat raakte, Minto van dichtbij overschoot en Benítez een kopbal van Rick Meissen overtikte.

Die winst van PSV leek alsnog in het water te vallen toen de mee opgekomen Mike Eerdhuijzen de 2-2 aantekende en iedereen bij Sparta door het dolle heen was. De verdediger stond echter nipt buitenspel, waardoor Danny Makkelie op advies van de VAR een streep zette door de gelijkmaker. De opluchting was na afloop dan ook zeer groot bij PSV.