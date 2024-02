Tiental Galatasaray gaat hard onderuit tegen Sparta Praag en is uitgeschakeld

Galatasaray is donderdagavond uitgeschakeld in de Europa League. De Turkse club verloor met 4-1 op bezoek bij Sparta Praag, en kon zich zo’n ruime nederlaag niet permitteren na de 3-2 zege van vorige week. Daarom zit het Europese seizoen van Galatasaray er nu al op, terwijl Sparta Praag zich plaatst voor de achtste finales.

Het thuisduel met Sparta Praag verliep vorige week al moeizaam voor Cim Bom Bom: pas in de blessuretijd werd de overwinning over de streep getrokken, door een doelpunt van Mauro Icardi: 3-2.

Hij stond logischerwijs ook donderdag in Praag weer in de basis. Datzelfde gold aan de kant van Galatasaray voor voormalig Eredivisionisten Davinson Sánchez en Dries Mertens. De geblesseerde Hakim Ziyech ontbrak. Bij Sparta Praag stond AZ-huurling Peter Vindahl Jensen onder de lat.

De thuisploeg kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Kaan Kairinen stuurde Ángelo Preciado diep, waarna laatstgenoemde op doelman Fernando Muslera af kon gaan en de bal over de Uruguyaanse doelman heen wipte: 1-0.

Heel lang duurde het vervolgens niet voordat het weer gelijk stond. Abdülkerim Bardakci was de gevierde man: hij kopte uit de rebound raak, nadat een kopbal van Sánchez nog via Vindahl op de lat was beland.

Vervolgens was het antwoord weer aan Sparta Praag. De Tsjechen scoorden vlak voor rust via Jan Kuchta, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

In de tweede helft werd het de thuisploeg wat makkelijker gemaakt, toen Kaan Ayhan direct rood kreeg vanwege een gemene overtreding op Lukás Haraslín. Enkele minuten later protifeerde Sparta Praag al van de overtalsituatie: invaller Indrit Tuci kopte de 2-1 binnen.

Galatasaray moest vervolgens tegenhouden in de hoop op verlenging, maar dat lukte niet. Haraslin maakte na een diepe bal va Tuci de 3-1, waarna Kuchta het duel diep in blessuretijd definitief besliste: 4-1.

