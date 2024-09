Thomas Müller bekroont historische wedstrijd met heerlijke goal voor winnend Bayern

Bayern München heeft ook zijn tweede Bundesliga-wedstrijd van het seizoen in winst omgezet. De ploeg van trainer Vincent Kompany was in de eigen Allianz Arena met 2-0 te sterk voor SC Freiburg. Doelpuntenmakers aan Beierse zijde waren Harry Kane, die voor rust een strafschop benutte, en invaller Thomas Müller. Daarmee werd het een dag om nooit meer te vergeten voor de Müller, die bij zijn entree de speler werd met meeste duels voor Bayern ooit: 710.

Kompany koos voor een zeer aanvallende 4–1-4-1-formatie met Alexander Pavlovic als enige controleur op het middenveld. Spits Harry Kane werd in zijn rug gesteund door Serge Gnabry, Mathys Tel, Jamal Musiala en Michael Olise. Bij Freiburg begon voormalig Eredivisionist Ritsu Doan als rechtsbuiten.

Voor Thomas Müller werd het dus een bijzonder duel. De Duitse voetballegende werd bij zijn invalbeurt de speler met de meeste wedstrijden ooit voor Bayern. Tot zondag stond hij gelijk met mede-Bayern-legende Sepp Maier (709 duels).

Na een ietwat slordige start kwam Bayern beter in de wedstrijd, al duurde het tot de twintigste minuut voordat de eerste serieuze kans genoteerd kon worden. Gnabry legde terug op Musiala, die net niet kon binnentikken door een interceptie van Freiburg-rechtsback Lukas Kübler. Enkele minuten later redde doelman Florian Müller op een inzet vanaf randje zestien van Olise.

Kübler speelde even later opnieuw een belangrijke rol, toen hij vlak voor de doellijn een schot van Gnabry onschadelijk maakte. Vlak daarna kopte Kane naast en leek een hoekschop te volgen, totdat bleek dat er sprake was van hands. Kane ging zelf achter de bal staan en stuurde Florian Müller de verkeerde hoek in: 1-0.

Bayern liet Freiburg kansloos, maar ondanks flitsende acties van Gnabry en Musiala wilde de tweede goal maar niet vallen. Na een uur besloot Kompany Olise naar de kant te halen voor Thomas Müller. De Bayern-legende wist zijn historische wedstrijd te bekronen met een treffer, door na een schitterende aanname met rechts ruimte voor zichzelf te creëren, en met links keihard raak te schieten: 2-0.

Bayern kwam eigenlijk nooit serieus in de problemen en hoefde zich niet bovenmatig in te spannen om afstand te nemen van Freiburg. In de slotfase werd er dan ook rust aan gedaan en bleef het bij 2-0, ook al kreeg Freiburg nog een strafschop na hands van Leon Goretzka. Lucas Höler schoot vanaf elf meter keihard over.