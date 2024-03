Thijs Dallinga wil ooit voor één Nederlandse club spelen: ‘Ja, absoluut’

Thijs Dallinga hoopt ooit in zijn carrière terug te keren bij FC Groningen. De huidige spits van Toulouse stond eerder al onder contract bij de Trots van het Noorden, maar uit die periode haalde hij maar weinig voldoening. In de ESPN-podcast Fresia & Milan parkeren de bus bevestigt Dallinga ooit voor een tweede termijn bij Groningen te willen gaan.

Presentator Milan van Dongen vraagt de talentvolle aanvalsleider in de podcast of hij ooit terug gaat keren in de Euroborg. "Ja, absoluut", reageert Dallinga resoluut.

"Ik heb altijd gezegd dat ik in een volle Euroborg wil spelen. Toen ik mijn debuut maakte hadden we te maken met corona en was het stadion helemaal leeg, dus uiteindelijk wil ik ooit wel terug, ja."

De 23-jarige Dallinga beleefde in het seizoen 2017/18 bij FC Emmen zijn doorbraak in het betaald voetbal. Voor de club uit Drenthe speelde de geboren Groninger acht wedstrijden, alvorens hij werd opgepikt door de huidige nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie.

Bij de beloftenploeg van Groningen was Dallinga aardig op dreef en zo verdiende hij een aantal keer een plekje bij de eerste selectie. Uiteindelijk mocht de aanvaller zeven keer invallen in het groen-witte shirt, maar in die wedstrijden wist hij amper te imponeren, laat staan een doelpunt te maken.

Na twee jaar bij Groningen besloot Dallinga zijn aflopende contract niet te verlengen, tot onvrede van de technische leiding van Groningen. Hij koos ervoor om het een niveau lager te proberen bij Excelsior.

Daar schoot hij in 37 Keuken Kampioen Divisie-duels 32 keer raak en verdiende hij een transfer naar Toulouse, dat toen net was gepromoveerd naar de hoogste divisie van Frankrijk. Inmiddels staat de teller na 78 wedstrijden namens Toulouse op 33 doelpunten.

Het leverde Dallinga onder meer zijn eerste oproep voor het Nederlands elftal op. In november 2023 maakte hij tegen Gibraltar (0-6 winst) zijn debuut in Oranje.

