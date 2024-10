Theo Janssen wordt moe van sterspeler uit Eredivisie: ‘Hij wordt zó irritant’

Theo Janssen is helemaal klaar met Johan Bakayoko, zo laat hij weten bij NOS Studio Voetbal. Janssen ziet hoe de buitenspeler van PSV de laatste weken hopeloos uit vorm is en adviseert trainer Peter Bosz dan ook om hem spoedig op de bank te gaan zetten.

“Weet je wie ik ook heel erg matig vond spelen (tegen AZ, red.)? Bakayoko”, begint Janssen zijn uitval. “Het wordt zo irritant. Je gaat op hem letten en elke keer als hij in de één-tegen-één komt, gaat hij wandelen, kapt hij hem af en speelt hij hem terug.”

“Afgelopen seizoen speelde hij een geweldig seizoen, waarom is dat verschil zo groot?”, vraagt ook Arno Vermeulen zich af. “Ik heb echt geen idee”, reageert Janssen. “Ik ben naar hem aan het kijken, misschien ligt het aan de druk? Ik weet het echt niet.”

“Bakayoko is een speler, als hij op tempo komt en hij zoekt spelers op snelheid op, waarbij hij naar binnen en naar buiten kan, is hij niet te verdedigen. Nu vertraagt hij alles de hele tijd, speelt alle ballen terug.”

Ook Ibrahim Afellay snapt niets van de ontwikkeling van Bakayoko. “Hij is zo voorspelbaar, hij gaat ook negen van de tien keer naar binnen toe. Hij wil een tegenstander vanuit stilstand passeren, maar dat kan gewoon niet. Ga ook eens een keer buitenom”, zo luidt zijn advies voor de 21-jarige Belg.

Vermeulen vraagt zich af of Peter Bosz moet overwegen om Bakayoko op de bank te zetten. Janssen is ervan overtuigd dat dat het beste idee is. “Als Driouech erin komt is hij levensgevaarlijk, maar je hebt ook nog Perisic die daar fantastisch uit de voeten kan”, somt hij de opties op voor de trainer van PSV.

“Als je dit brengt als speler bij zo’n grote club, dan wordt het op een gegeven moment wel tijd om hem te passeren”, zo luidt de harde conclusie van Janssen. “Als hij echt die stap wil gaan maken naar een Europese topclub, zal hij wel echt uit een ander vaatje moeten gaan tappen. Als je zulke sterke concurrenten achter je hebt, wordt het wel echt een keer tijd om (op de bank) te gaan zitten”, besluit Afellay.