Theo Janssen vreest dat de uitblinker van Ajax - Heerenveen op de bank belandt

Theo Janssen heeft zondag genoten van het spel van Mika Godts, zo vertelt hij in het programma Studio Voetbal van de NOS. Volgens de analyticus is de aanvaller van Ajax nog een van de weinige spelers die nog ‘diepgang’ heeft, daar ‘de meeste spelers’ de bal in de voet willen hebben.

Ajax won zondag zijn eerste Eredivisie-duel onder leiding van trainer Francesco Farioli. In de Johan Cruijff ArenA waren de Amsterdammers met 1-0 te sterk voor Heerenveen dankzij een doelpunt van Kristian Hlynsson, die scoorde op aangeven van Mika Godts. Overtuigend was het spel van Ajax niet, oordeelt Janssen.

“We kunnen heel kort zijn over Ajax”, zegt de analist. “Het is dat ik het moest kijken om er wat over te zeggen, maar anders had ik weggezapt. Er zat weinig tempo in en er waren nauwelijks voetballende oplossingen. Ze hadden ook een verrassende opstelling.”

Toch ziet Janssen een lichtpuntje. “Mika Godts vond ik wel de gevaarlijkste man, want rond hem gebeurde er iedere keer wat zodra hij aan de bal kwam. Hij had ook veel loopacties in de diepte, er ging dreiging uit van hem.”

“Als je dat doelpunt ook ziet: negen van de tien spelers zouden die bal zelf in de verre hoek schieten, maar hij kiest er dan toch voor om hem naar iemand te spelen die er nog beter voor staat.”

“Die loopacties van hem zie je tegenwoordig niet meer, want iedereen wil die bal maar in de voeten hebben. Je ziet heel weinig spelers die nog diepte hebben in hun spel. Daarom hou ik van een speler als hij, iemand die continu onderweg is.”

“Als een middenvelder opendraait, is hij al onderweg”, besluit Janssen. “En als hij niet bereikbaar is, dan is er wel een andere ploeggenoot die dan vrijkomt. Dat gebeurt de hele tijd en daarom ik wel genoten van hem. Ik ben alleen bang dat hij er straks wel weer naast komt te staan wanneer Steven Bergwijn terugkomt.”