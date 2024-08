De transfer van Santiago Gimenez naar de Premier League lijkt ver weg. Nottingham Forest heeft Eddie Nketiah gebombardeerd tot zijn nieuwe toptarget in de aanval, zo verzekert David Ornstein van The Athletic. Forest bracht een bod uit op Gimenez, maar gaat nu in eerste instantie vol voor Nketiah, de overbodige spits van Arsenal.

Nottingham Forest heeft zich officieel bij Feyenoord gemeld voor Gimenez, zo werd maandagochtend bekend. Volgens De Telegraaf bedraagt het openingsbod van de Engelse club 25 miljoen euro, inclusief bonussen.

Hoewel het bedrag in de buurt komt van de vraagprijs van Feyenoord, hebben de Rotterdammers niet toegehapt op het bod. Bij Feyenoord ligt Gimenez nog tot medio 2027 vast.

Volgens de doorgaans zeer goed ingevoerde Ornstein heeft Forest inmiddels doorgeschakeld. De Premier League-club zet vol in op Nketiah en heeft al een eerste bod uitgebracht van omgerekend 29 miljoen euro inclusief bonussen.

Arsenal is niet overtuigd door dat bod, maar wil zeker praten over een vertrek van Nketiah. Beide clubs spreken daar op dit moment over door. Ook is er contact tussen de entourage van Nketiah en Forest over zijn persoonlijke voorwaarden.

Premier League Southampton SOU 2024-08-24T14:00:00.000Z 16:00 Nottingham Forest NFO

Eredivisie Sparta SPA 2024-08-25T12:30:00.000Z 14:30 Feyenoord FEY

De verwachting van The Athletic is dat Arsenal akkoord zal gaan indien er een bedrag op tafel komt van minimaal 35 miljoen euro.

"Forest heeft ook gekeken naar een deal voor Feyenoord-spits Santiago Gimenez, maar Nketiah heeft op dit moment de prioriteit en de club is vastbesloten zijn diensten veilig te stellen", aldus Ornstein.

Nketiah komt uit de jeugd van Arsenal en is onder Mikel Arteta uitgegroeid tot een volwaardig selectielid. De 25-jarige spits geldt op dit moment echter als derde optie achter Kai Havertz en Gabriel Jesus, waardoor een vertrek niet onbespreekbaar is. Nketiah staat op 38 goals en 7 assists in 168 optredens voor Arsenal. Hij ligt tot medio 2027 vast.