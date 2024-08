Teun Koopmeiners verbreekt Serie A-record en is officieel speler van Juventus

Teun Koopmeiners is officieel speler van Juventus, zo maakt de Italiaanse club bekend via de officiële kanalen. De 26-jarige middenvelder komt over van Atalanta, dat naar verluidt zo’n 52 miljoen euro ontvangt voor hem. Daar kan nog een bedrag van zeven miljoen euro aan bonussen bijkomen. Koopmeiners heeft bij Juventus een contract tot medio 2029 getekend.

De geboren Castricummer had al sinds mei een persoonlijk akkoord met Juventus. Eerder werd al bekend dat Koopmeiners een jaarsalaris van 4,5 miljoen euro kan opstrijken in Turijn, een veelvoud van zijn salaris in Bergamo.

De controleur en Atalanta hadden de mondelinge afspraak gemaakt dat de club deze zomer mee zou werken aan een transfer, maar Atalanta verleende de afgelopen maanden amper medewerking aan een vertrek van Koopmeiners, die zich zelfs ziek meldde en daardoor op ramkoers lag.

De komst van Koopmeiners in augustus 2021 is achteraf een gouden zet gebleken voor Atalanta. De Italianen namen de 21-voudig international destijds voor 14 miljoen euro over van AZ en cashen nu behoorlijk.

In Bergamo groeide Koopmeiners in korte tijd uit tot een ware steunpilaar. De teller eindigt op 129 wedstrijden namens Atalanta, waarin Koopmeiners goed was voor 29 doelpunten en 15 assists. Met Atalanta won Koopmeiners vorig seizoen de Europa League, de eerste prijs in zijn profcarrière.

Met zijn transfer breekt de middenvelder een record. Nog nooit maakte een middenvelder voor zoveel geld een transfer van de ene naar de andere Serie A-club. Bij Juventus krijgt Koopmeiners rugnummer 8.

Koopmeiners is zeker niet de eerste aanwinst van Juventus deze transferperiode. Eerder werd er ook al flink wat geld betaald voor onder meer Douglas Luiz, Khéphren Thuram en Juan Cabal. Bovendien werd voormalig Ajacied Francisco Conceição gehuurd van FC Porto.