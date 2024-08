Teun Koopmeiners maakt voor tientallen miljoenen transfer naar Juventus

Teun Koopmeiners gaat zich voor vijf seizoenen aan Juventus verbinden, zo verzekert transferjournalist Fabrizio Romano middels zijn kenmerkende ‘here we go’. De club uit Turijn maakt een vast bedrag van 52 miljoen euro over naar Atalanta. De transfersom voor de 26-jarige middenvelder uit Castricum kan middels bonussen oplopen tot een kleine 60 miljoen euro.

Juventus wil Koopmeiners zo snel mogelijk medisch keuren, daar de Italiaanse topclub al weken wacht op zijn komst. Inmiddels heeft Atalanta groen licht gegeven. De linkspoot gaat zich tot medio 2029 aan La Vecchia Signora verbinden.

Koopmeiners had al sinds mei een persoonlijk akkoord met Juventus. Eerder werd al bekend dat Koopmeiners een jaarsalaris van 4,5 miljoen euro kan opstrijken in Turijn, een veelvoud van zijn salaris in Bergamo.

De controleur en Atalanta hadden de mondelinge afspraak gemaakt dat de club deze zomer mee zou werken aan een transfer, maar Atalanta verleende de afgelopen maanden amper medewerking aan een vertrek van Koopmeiners, die zich zelfs ziek meldde en daardoor op ramkoers lag.

De komst van Koopmeiners in augustus 2021 is achteraf een gouden zet gebleken voor Atalanta. De Italianen namen de 21-voudig international destijds voor 14 miljoen euro over van AZ en cashen nu behoorlijk.

In Bergamo groeide Koopmeiners in korte tijd uit tot een ware sterkhouder. De teller eindigt op 129 wedstrijden namens Atalanta, waarin Koopmeiners goed was voor 29 doelpunten en 15 assists. Met Atalanta won Koopmeiners dit seizoen de Europa League, de eerste prijs in zijn profcarrière.

Koopmeiners, die de afgelopen weken al niet meer bij de selectie van Atalanta zat, lijkt spoedig aan te sluiten bij Juventus. De verwachting is dat hij even de tijd nodig heeft om fit te worden, daar zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen van de Serie A niet optimaal was.

