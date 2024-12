Juventus heeft dinsdagavond zonder problemen de kwartfinales van de Coppa Italia bereikt. In eigen huis was de club uit Turijn met 4-0 te sterk voor Cagliari. Teun Koopmeiners tekende met een prachtige vrije trap voor de tweede treffer.

Koopmeiners begon in de basis aan de kant van Juventus, net als voormalig Ajacied Francisco Conceição. Ook aan de kant van Cagliari was er een basisplaats voor een speler met een verleden in Amsterdam: Razvan Marin.

Juventus was grotendeels de bovenliggende partij, maar het duurde even voordat de eerste treffer viel. Pas vlak voor rust was het Dusan Vlahovic die de 1-0 op het bord zette, door uit de draai en via de binnenkant van de paal raak te schieten.

Vlak na rust viel de mooiste treffer van het duel. Koopmeiners legde aan voor een vrije trap vanaf een meter of 25, en schoot de bal schitterend in de hoek: 2-0.

Het betekende voor de middenvelder zijn tweede treffer van dit seizoen voor Juventus. Zijn eerste maakte Koopmeiners tien dagen geleden, tegen Bologna (2-2) in de Serie A.

Tien minuten voor tijd besliste Conceição het duel definitief. De Portugees draaide vanaf de rechterkant naar zijn linkerbeen en schoot de bal in de verre hoek: 3-0.

Invaller Nicolás González verzorgde vlak voor tijd nog het toetje, door de bal na een knappe rush vanaf zijn eigen helft over doelman Simone Scuffet heen te wippen: 4-0. Zo voegt Juventus zich bij Bologna, AC Milan, Empoli en Lazio, die zich eerder al plaatsten voor de kwartfinales van de Coppa Italia.