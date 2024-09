Teun Koopmeiners had duidelijke taak bij Juventus en moest één PSV'er uitschakelen

Teun Koopmeiners is vanzelfsprekend erg content met de 3-0 overwinning die hij dinsdagavond met Juventus op PSV boekte. De Oranje-international speelde een puike pot en was zijn directe tegenstander, Jerdy Schouten, veelal de baas.

"Al met al, winnen op de eerste Champions League-avond, dat is heel fijn", begint Koopmeiners voor de camera van Ziggo Sport. "We vonden na de eerste helft wel dat we wat beter aan de bal moesten zijn."

PSV probeerde, ondanks dat het de status van underdog genoot, het spel te maken in Turijn. Dat was geen verrassing voor Koopmeiners.

"Tuurlijk. Ik ken PSV heel goed, ik heb dit seizoen ook alle wedstrijden van PSV gezien. Ik ken ook wat jongens van het Nederlands elftal."

Op het middenveld vocht de linkspoot de duels uit met Joey Veerman en met name Jerdy Schouten, met wie Koopmeiners naar eigen zeggen 'één-op-één moest'. "Ik ken hem heel goed."

"Ik weet ook dat het spel van PSV daar heel erg vandaan komt", analyseert de voormalig AZ-aanvoerder de tegenstander. "Dus het is ook zo dat PSV's spel al gauw minder wordt als je die angel eruit haalt."

"Dat heb ik zo goed mogelijk proberen te doen", vertelt Koopmeiners. "En mijn taak daarin was Jerdy uitschakelen, dus ik moest kort op hem zitten."