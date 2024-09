Terugkeer bij Ajax niet uitgesloten: ‘Voelt als unfinished business’

Jeffrey de Lange maakte afgelopen zomer een transfer van Go Ahead Eagles naar Olympique Marseille. De 26-jarige doelman werd destijds ook nog in verband gebracht met een overgang naar Ajax, maar van een terugkeer in Amsterdam kwam het voor de sluitpost niet.

Go Ahead Eagles verzekerde zich eind vorig seizoen van Europees voetbal nadat het de finale van de play-offs van FC Utrecht won. De Lange had met uitstekende optredens een belangrijk aandeel in het succes van Kowet.

Hij zag zijn sterke ontwikkeling uiteindelijk beloond worden met een fraaie transfer naar Marseille, waar Roberto De Zerbi aan het roer staat. In gesprek met Ajax Showtime laat De Lange weten dat Ajax ook kans maakte op zijn handtekening.

“Vanuit Ajax kwam alleen vrij snel het verhaal dat er eerst verkocht moest worden. Voor mij hield het op een gegeven moment op met wachten. Ik kan niet eeuwig blijven wachten met het risico dat er uiteindelijk niemand verkocht zou worden en ik geen stap zou gaan maken. Ik heb begrepen dat er zeker contact is geweest, maar het was vrij duidelijk. Er móést eerst verkocht worden voordat er iets mogelijk was.”

De Lange speelde elf jaar lang in de jeugdopleiding van de Amsterdammers. Zijn debuut in de hoofdmacht maakte hij echter nooit. De keeper bleef steken op één officieel duel in de beloftenploeg.

De Amstelvener vindt het jammer dat hij nooit minuten voor Ajax 1 heeft gemaakt. “Dat voelt toch als unfinished business. Alsof dat toch ooit nog een keer moet gebeuren. Ajax is mijn club, ik heb er zo lang gespeeld. Die ambitie en droom heb ik nog steeds wel.”

“Ik heb wel vaak op de bank gezeten, maar geen officiële wedstrijd gekeept”, legt de Lange uit. “Er leiden meer wegen naar Rome, om nog maar een cliché te gebruiken. Er is altijd nog van alles mogelijk.”

De Lange sluit een terugkeer in de toekomst niet uit. “Voor een keeper ben ik nog jong, dus wat nu nog niet is, kan in de toekomst nog komen. Ik kan nog even door, dat kun je aan Remko (Pasveer, red.) zien. Laten we voor mij tien jaar aanhouden en dan moet het kunnen. Ik heb er zo lang gespeeld en ik kijk nog elke wedstrijd van Ajax. Het is gewoon mijn club en dat zal altijd zo blijven.”