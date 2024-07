Tenenkrommend slechte statistiek levert Memphis Depay bergen aan kritiek op

Nederland is na een moeizame openingsfase dankzij Cody Gakpo op voorsprong gekomen tegen Roemenië. Oranje heeft de wedstrijd sindsdien stevig in handen, toch is er onder de fans niet alleen sprake van hosannastemming: Memphis Depay zette een dramatische statistiek neer in de eerste helft van de achtstefinalewedstrijd.

Nederland kreeg in de eerste helft liefst tien hoekschoppen te nemen. Negen daarvan werden genomen door Memphis. Nederland heeft op papier een ijzersterke luchtmacht met onder meer Virgil van Dijk, Nathan Aké en Stefan de Vrij, toch leverden de corners van Memphis geen enkel gevaar op.

Mogelijk kwam ook bondscoach Ronald Koeman tot die constatering, want de negende hoekschop van Oranje werd niet door Memphis, maar door Xavi Simons genomen.

"Het is een absoluut minpunt van deze eerste helft", zei NOS-commentator Jan Roelfs aan het eind van de eerste helft. "Nederland kreeg zoveel hoekschoppen te nemen, maar dat moet dan wel een keer wat opleveren. Deze tiende hoekschop wordt ook weer verprutst door Memphis." Hij schoot de hoekschop direct achter zonder de bal in het veld te brengen.

Ook Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is kritisch op Memphis. "De corners van Memphis (niet Memphus) halen geen voldoende", aldus de PSV-watcher, die blijkbaar ook kritisch is op de uitspraak van de naam door de commentator op tv. "Oranje heeft het overwicht ook niet voldoende in de score uitgedrukt", aldus Elfrink.

Dat gedoe met Memphis die de corners blijft nemen, begint bijna net zo treurig te worden als Portugal gisteren om Ronaldo te laten scoren! #roened — Fernando (@Umfoufou) July 2, 2024

De stempelkaart van Memphis is nu vol toch? #roened — Marijke (@_MMarijke) July 2, 2024

We hebben een team vol watjes; niemand durft de vrije trappen en corners op te eisen, terwijl rendement van Memphis 0 is….#roened — Geert Fritsma (@fritsma) July 2, 2024

#roened Attentie, attentie, hier volgt een mededeling: Kan Memphis Depay een keer stoppen met hoekschoppen nemen en zijn koffers pakken? Attentie, attentie ... pic.twitter.com/L7asvHH25o — Caiostro (@WittedeMark) July 2, 2024

Waarom moet Memphis al die corners nemen? 0 gevaar door de manier waarop hij ze trapt. #roened — Sigrid de Jonge (@SdJ72) July 2, 2024





Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties