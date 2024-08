Ten Hag wordt positief verrast door zeventienjarige linksback Amass

Manchester United heeft in de nacht van woensdag op donderdag in een vriendschappelijke wedstrijd met 3-2 afgerekend met Real Betis. Marcus Rashford, Amad Diallo en Casemiro verzorgden de doelpuntenproductie.

Al vroeg in de wedstrijd dacht Jadon Sancho aan te tekenen voor de openingstreffer. De buitenspeler werd bediend door Rashford en rondde beheerst af, maar deed dat in buitenspelpositie.

Aan de overkant was het na een kwartier spelen wel raak. Na gegrabbel bij Tom Heaton kon het laatste zetje worden gegeven door Iker Losada. Drie minuten na de openingsgoal trok Rashford de stand gelijk vanaf de stip: 1-1.

United trok het spel meer en meer naar zich toe en greep via Diallo de leiding. De Ivoriaan stond bij de tweede paal klaar om een voorzet van Harry Amass af te ronden. Laatstgenoemde maakte als zeventienjarige veel indruk op de linksbackpositie.

United zou de marge nog voor rust naar twee tillen. Na een corner vanaf de rechterkant kwam de bal via Rashford bij Casemiro terecht, die van dichtbij raak schoot: 3-1. De vroege tegengoal was daarmee binnen een kwartier volledig weggepoetst.

Betis kreeg in het tweede bedrijf wel kansen om iets terug te doen, maar slaagde daar in eerste instantie niet in. Schoten werden geblokt of eindigden naast en over het doel van Heaton.

Na een uur spelen was Diego Llorente wel trefzeker. De voormalig verdediger van Real Madrid stond op de juiste plek om een voorzet vanaf de rechterkant tegen de touwen te werken: 3-2. Verder dan dat kwam de equipe van Manuel Pellegrini niet.