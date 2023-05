Ten Hag wil zonder Weghorst, Malacia én Rashford plek vier binnenslepen

Donderdag, 25 mei 2023 om 19:59 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:10

Erik ten Hag heeft zijn opstelling bekendgemaakt voor het thuisduel met Chelsea. De manager van Manchester United voert nul wijzigingen door ten opzichte van de basis tegen Bournemouth, waardoor Wout Weghorst en Tyrell Malacia andermaal op de bank moeten beginnen. Bij minimaal een punt is United zeker van rechtstreekse Champions League-kwalificatie. De wedstrijd op Old Trafford wordt afgetrapt om 21.00 uur Nederlandse tijd en is te zien op Viaplay.

Dat Ten Hag met dezelfde elf als tegen Bournemouth begint, betekent dat David de Gea op doel staat. De defensie wordt van links naar rechts gevormd door Luke Shaw, Victor Lindelöf, Raphaël Varane en Aaron Wan-Bissaka. Het controlerende blok op het middenveld bestaat uit Casemiro en Christian Eriksen, terwijl aanvoerder Bruno Fernandes spelmaker van dienst is. De vleugels worden bestreken door Jadon Sancho en Antony; Antony Martial is de meest vooruitgeschoven man. Weghorst en Malacia moeten andermaal hopen op een invalbeurt. Marcus Rashford keert terug van blessureleed, maar begint op de bank.

?? TEAM NEWS ?? The Reds name an unchanged XI for #MUNCHE ??#MUFC || #PL — Manchester United (@ManUtd) May 25, 2023

Het is al wekenlang de vraag aan welke kant van 'de streep' Ten Hag en United zullen belanden. De eerste twee wedstrijden van mei werden nog verloren, maar door overwinningen op achtereenvolgens Wolverhampton Wanderers (2-0) en Bournemouth (0-1) staan the Red Devils met nog twee wedstrijden te gaan vier punten voor op nummer vijf Liverpool. De ploeg van Jürgen Klopp heeft bovendien nog maar één wedstrijd te spelen. Bij minimaal een punt gaat United dus komend seizoen de Champions League in, en moet Liverpool zich tevredenstellen met het tweede clubtoernooi van Europa.

Tegenstander Chelsea heeft woensdag behalve de eer niets meer om voor te spelen. Ook onder interim-manager Frank Lampard wil het niet vlotten en in de negen wedstrijden onder zijn leiding werd er slechts één keer gewonnen (tegen Bournemouth, 1-3). Chelsea staat momenteel twaalfde en kan noch degraderen noch doorstoten naar plekken die goed zijn voor Europees voetbal. Het duel op Old Trafford staat onder leiding van arbiter Stuart Attwell en zijn korps.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelöf, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Sancho; Martial

Opstelling Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Chalobah, Fofana, Hall; Chukwuemeka, Fernández, Gallagher; Madueke, Havertz, Mudryk