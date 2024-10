'Ten Hag wil nog eens drietal van Bayern München naar Manchester United halen'

Manchester United onderzoekt de mogelijkheden om Alphonso Davies volgend jaar zomer naar Old Trafford te halen. Dit meldt de Duitse journalist Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sport dinsdag. De linksback van Bayern München is bezig aan zijn laatste contractjaar in Zuid-Duitsland.

Volgens Plettenberg heeft Manchester United reeds informatie ingewonnen over Davies, dit seizoen een zekerheidje bij Bayern aan de linkerkant van de verdediging. De club van manager Erik ten Hag acht de kans dat de Canadees zich volgend jaar in Engeland meldt echter niet bijster groot.

Bayern wil sowieso gaan praten met Davies over een eventueel nieuw contract voor de 23-jarige verdediger, sinds 2018 verbonden aan de Duitse grootmacht. Het is nog onbekend wanneer deze gesprekken zullen plaatsvinden en hoe Davies aankijkt tegen een nieuwe deal bij Bayern.

Mocht Davies Bayern medio 2025 daadwerkelijk verlaten, dan lijkt Real Madrid voorlopig de beste papieren te hebben om hem aan te trekken. De Champions League-winnaar is al langer in de markt voor de linksback en Davies lijkt zelf een voorkeur te hebben voor De Koninklijke.

Volgens Sky Sport zijn naast Davies ook Leon Goretzka en Leroy Sané op het lijstje van Ten Hag verschenen. Sané is geen onbekende in Engeland, daar hij vier seizoenen onder contract stond bij Manchester City. Beide spelers vervullen dit seizoen overigens een bijrol bij Bayern.

Het is niet de eerste keer dat Ten Hag bij Bayern rondkijkt voor versterkingen. Afgelopen zomer haalde hij Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui, die hij nog kende van hun gezamenlijke periode bij Ajax, naar Manchester United.