Ten Hag stuurt scouts van United op pad voor veelbelovend tienertalent

Woensdag, 15 november 2023 om 13:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:15

Scouts van Manchester United zijn afgelopen zondag aanwezig geweest bij de Portugese kraker tussen Benfica en Sporting Portugal (2-1), zo meldt Fabrizio Romano. Belangrijkste target was João Neves. De pas negentienjarige middenvelder van Benfica maakt een sterke ontwikkeling door en ziet dat nu beloond worden met interesse van de Europese elite.

Voor Neves kwam de komst van de scouts op een uitgelezen moment. De middenvelder won met zijn ploeg met 2-1 na een krankzinnige slotfase, waarin hij zelf verantwoordelijk was voor de gelijkmaker. Enkele minuten na zijn treffer voltrok Casper Tengstedt het vonnis voor de thuisploeg.

De interesse van United in Neves komt niet helemaal uit de lucht vallen. De Portugese tiener beleeft dit seizoen zijn absolute doorbraak onder trainer Roger Schmidt en verscheen in acht van de elf competitiewedstrijden aan de aftrap. Daarin was hij eenmaal trefzeker.

Neves begon zijn nog prille carrière bij CB Tavira, alvorens hij in 2016 werd opgenomen in de jeugdopleiding van Benfica. In Lissabon tekende de middenvelder in december 2020 zijn eerste profcontract. In het seizoen 2021/22 maakte hij onderdeel uit van het jeugdteam dat beslag wist te leggen op de Youth League.

Vorig jaar december gunde Schmidt Neves zijn debuut in de hoofdmacht, waarna hij bij de A-selectie betrokken bleef en dat seizoen tot twintig officiële wedstrijden zou komen. Daarin was hij eenmaal trefzeker en fungeerde hij eenmaal als aangever.

Als onderdeel van het kampioensteam - Neves legde met Benfica tevens beslag op de Portugese Supercup - heeft de jeugdinternational nu dus de aandacht getrokken van United. Afgelopen zomer zette hij zijn handtekening nog onder een nieuw verbeterd contract tot medio 2028.

De kans is klein dat United op korte termijn zaken gaat doen met Benfica. De club is nog altijd in afwachting van een nieuwe eigenaar en kan niet eerder belangrijke beslissingen nemen met het oog op de toekomst, zo benadrukt Romano.