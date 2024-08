Erik ten Hag slaat grote slag en verlengt contract van absolute sterspeler van Manchester United

Bruno Fernandes blijft langer verbonden aan Manchester United. De 29-jarige Portugees, wiens contract nog tot medio 2026 doorliep, gaat zijn krabbel zetten onder een eenjarige verlenging, met een optie voor nog een seizoen. Dat meldt Fabrizio Romano.

Fernandes geldt als absolute sleutelspeler in het elftal van Erik ten Hag en is ook de aanvoerder van the Red Devils. Met zijn contractverlenging tot in elk geval medio 2027 komt hij tot de bestbetaalde spelers van de club te behoren.

Het contract wordt voor het einde van de zomerwindow definitief ondertekend, verzekert de Italiaanse transfermarktexpert. Erik ten Hag zal in zijn nopjes zijn met het aanblijven van zijn sterspeler.

Vorig seizoen bewees Fernandes zijn waarde voor Manchester United eens te meer. In 48 duels noteerde de 71-voudig Portugees international 15 doelpunten. 13 keer was hij de aangever.

Fernandes wist zijn ploeg zaterdag niet langs Manchester City en naar een Community Shield te leiden. Wel was de motor van het elftal een van de beste spelers op het veld. Een prachtige treffer van Fernandes werd wegens buitenspel nog afgekeurd, de assist op Alejandro Garnacho kwam wel op zijn naam.

Bovendien wist de creatieveling 'zijn' Manchester United vorig seizoen naar de FA Cup-zege te gidsen. Toen bleken the Mancunians, mede door een assist van Fernandes, in de finale met 1-2 te sterk voor the Citizens.

Een dag voor die bewuste finale liet Fernandes, die kortstondig gelinkt werd aan Paris Saint-Germain, al weten bij United te willen blijven. “Ik weet dat het geen makkelijk seizoen voor jullie is geweest”, richtte de captain zich destijds tot de fans in een open brief op The Players’ Tribune.

“We hebben niet voldaan aan de standaarden die jullie verdienen. We konden het niveau van jullie support niet aantikken op het veld. Als aanvoerder voel ik me daarvoor verantwoordelijk. Ik wil helemaal niet vertrekken. Dit is altijd mijn ultieme droom geweest. Ik hou er meer dan wat ook ter wereld van om op Old Trafford te spelen."