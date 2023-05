Ten Hag mag ex-Ajacied bedanken; plek drie binnen handbereik voor Man United

Zaterdag, 13 mei 2023 om 15:27 • Sam Vreeswijk

Newcastle United heeft zaterdagmiddag duur puntenverlies geleden in de strijd om een Champions League-ticket. Op bezoek bij nummer negentien Leeds United speelde het met 2-2 gelijk. De 2-2 kwam tien minuten voor tijd op naam van voormalig Ajacied Rasmus Kristensen. Door het puntenverlies heeft Newcastle nog maar drie punten meer dan nummer vier Manchester United, dat nog een duel tegoed heeft, en vier punten meer dan nummer vijf Liverpool.

Bijzonderheden:

Leeds kende een droomstart op Elland Road. Newcastle-doelman Nick Pope redde na zes minuten nog knap op een kopbal van Rodrigo, maar in de rebound was Luke Ayling er als de kippen bij: 1-0. In de 28ste minuut kon Leeds zelfs op 2-0 komen, maar de door Joelinton veroorzaakte penalty van Patrick Bamford werd gekeerd door Pope. Enkele minuten later ging de bal aan de andere kant van het veld ook op de stip na een overtreding van voormalig Ajacied Maximilian Wöber, en Callum Wilson bleef koel: 1-1. Diezelfde spits mocht in de 69ste minuut opnieuw aanleggen vanaf elf meter na hands van Junior Firpo, en opnieuw scoorde hij: 1-2. Tien minuten voor tijd zorgde Kristensen echter alsnog voor een punt voor Leeds, door na een corner de afvallende bal fraai binnen te schieten. De thuisploeg eindigde het duel met tien man, na de tweede gele kaart voor Firpo vlak voor tijd.

Leeds United – Newcastle United 2-2

7' 1-0 Luke Ayling

28’ Patrick Bamford mist penalty

31’ 1-1 Callum Wilson (penalty)

69’ 1-2 Callum Wilson (penalty)

79’ 2-2 Rasmus Kristensen

90+1’ Rode kaart Junior Firpo (twee keer geel)

