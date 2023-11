Ten Hag krijgt wederom slecht blessurenieuws over maar liefst drie basisklanten

Dinsdag, 14 november 2023 om 13:22 • Bart DHanis • Laatste update: 13:47

Nog meer slecht nieuws voor Erik ten Hag. Nadat Jonny Evans woensdagavond tegen FC Kopenhagen (4-3 verlies) het veld met een dijbeenblessure verliet, zijn Harry Maguire, Christian Eriksen en Rasmus Højlund niet ongeschonden uit de strijd met Luton Town (1-0 winst) gekomen afgelopen weekend.

Maguire maakte zaterdagmiddag nog wel negentig minuten vol en werd vervolgens door Engeland-bondscoach Gareth Southgate opgeroepen voor de EK-kwalificatieduels met Malta en Noord-Macedonië. De centrale verdediger maakte dinsdag echter geen deel uit van de groepstraining en trainde samen met Trent Alexander-Arnold en Conor Gallagher apart.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Manchester United maakte maandagavond al bekend dat Eriksen een maand niet inzetbaar zal zijn vanwege een knieblessure. De Deense middenvelder werd tegen Luton al na veertig minuten spelen vervangen door Mason Mount. Eriksen moet naar verwachting een maand toekijken.

Højlund moest het veld na bijna tachtig minuten spelen vroegtijdig verlaten. Hij werd vanwege een spierverrekking gewisseld voor Anthony Martial. United schrijft op de officiële kanalen dat de club hoopt nog voor het einde van de maand weer over hem te kunnen beschikken.

Het nieuws moet een flinke domper zijn voor Ten Hag en zijn staf. De ziekenboeg bij United was al propvol en daar komen nu dus nog meer gevallen bij. De in Haaksbergen geboren oefenmeester kan al langere tijd niet beschikken over Lisandro Martínez, Casemiro. Amad Diallo, Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw en Tyrell Malacia. Evans voegde zich deze week dus ook bij dit rijtje afwezigen.

Na de interlandperiode komt United in actie tegen Everton. Het op het oog gemakkelijke duel voor United komt op het juiste moment. Ten Hag staat momenteel zesde in de Premier League, met zeven punten achterstand op koploper Manchester City.

Na de wedstrijd tegen Everton krijgt United twee zwaardere tegenstanders voor de kiezen. Op 2 december staat het uitduel bij Newcastle United op het programma. Vier dagen later komt de ploeg op Old Trafford in actie tegen Chelsea.