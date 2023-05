Ten Hag krijgt groen licht en kan in gesprek met Chelsea over eerste aanwinst

Erik ten Hag en Manchester United gaan een serieuze poging wagen om Mason Mount over te nemen van Chelsea, zo meldt The Athletic. De middenvelder van Chelsea is al enige tijd in onderhandeling over een verlenging van zijn contract, maar tot een akkoord leidde dat nog niet. Ten Hag hoopt te profiteren van de impasse en bereid een bod voor van ruim 63 miljoen euro. Chelsea hoopt een slordige 100 miljoen te vangen.

Het is een soap die al maanden bezig is op Stamford Bridge. Mount voelt zich onvoldoende gewaardeerd en zou minimaal net zoveel willen verdienen als enkele goed betaalde ploeggenoten. De middenvelder gaat het laatste jaar van zijn contract in, waardoor hij sterk staat in de onderhandelingen. Volgens bronnen rond de club gaat het niet meer tot een akkoord komen, waardoor geruchten over een vertrek steeds hardnekkiger worden.

Een van de gegadigden voor de handtekening van Mount is United. The Mancunians zouden 63 miljoen euro over hebben voor de diensten van de voormalig Vitessenaar, een bedrag dat verder onder het streefbedrag van 97 miljoen euro ligt. Verwacht wordt echter dat United het bedrag nog verder opvoert, daar Ten Hag vastberaden zou zijn om Mount aan zijn selectie toe te voegen. Zelf heeft hij zijn voorkeur uitgesproken voor United. Arsenal en Liverpool, die ook geïnteresseerd zijn, zouden daarvan op de hoogte zijn.

Iemand die een serieus struikelblok kan vormen voor Ten Hag is Mauricio Pochettino. De aanstaande manager van Chelsea is een groot bewonderaar van Mount en ziet het liefst dat hij zijn contract verlengt. De Engelsman kan volgend seizoen een leidende rol krijgen op het middenveld. Het valt echter te betwijfelen of Chelsea de gesprekken over een nieuw contract nieuw leven in gaat blazen. De Amerikaanse eigenaren hebben de afgelopen twee transferperiodes ruim 600 miljoen euro uitgegeven en lieten Mount links liggen.

De kans is dan ook groot dat de Londenaren eieren voor hun geld kiezen en Mount deze zomer van de hand doen, gelet op het risico dat hij volgend seizoen gratis de deur uitloopt. Engelse media verwachten dat de gesprekken tussen United en Chelsea snel op gang zullen komen, daar Mount zijn duidelijke voorkeur heeft uitgesproken en Ten Hag gecharmeerd is van de diensten van de middenvelder. De Haaksbergenaar zal dan wel water bij de wijn moeten doen, daar het verschil tussen vraag en aanbod nog enorm is.