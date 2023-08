Ten Hag heeft wereldkampioen op de korrel als vervanger van Maguire

Donderdag, 10 augustus 2023 om 09:56 • Mart Oude Nijeweeme

Manchester United en Erik ten Hag verkennen de markt in de zoektocht naar een vervanger voor Harry Maguire. De centrumverdediger staat op het punt om een transfer naar West Ham United af te ronden. Mocht die deal beklonken worden, dan is Benjamin Pavard een van de kandidaten om hem op te volgens. De Fransman staat volgens Fabrizio Romano open voor een vertrek bij Bayern München.

Pavard heeft nog een eenjarig contract bij Bayern en kan der Rekordmeister om die reden nu nog een leuk zakcentje opleveren. Geschat wordt dat de vraagprijs rond de 40 miljoen euro ligt. De Fransman zelf ziet een transfer naar United wel zitten, daar hij graag wil uitkomen in de Premier League. Ook staat hij open voor een vertrek bij Bayern München.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Pavard is niet van plan om zijn tot volgend jaar zomer lopende contract te verlengen bij Bayern, wat maakt dat een vroegtijdige breuk het meest voor de hand ligt. Florian Plettenberg wist namens Sky Germany eerder al te melden dat United in hem een geschikte kwaliteitsimpuls ziet voor de defensie. Pavard kan zowel in het centrum als op de rechtsbackpositie uit de voeten.

Een andere optie die serieus worden overwogen is Jean-Clair Todibo. De centrale verdediger heeft nog een contract tot medio 2027 bij OGC Nice en wordt door Transfermarkt geschat op een waarde van 30 miljoen. Edmond Tapsoba komt pas in beeld als voorgenoemde namen niet haalbaar blijken. De mandekker van Bayer Leverkusen vertegenwoordigt dezelfde waarde als Todibo.