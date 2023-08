Moet Feyenoord alsnog vrezen? ‘Geertruida in beeld bij absolute topclub’

Maandag, 21 augustus 2023 om 10:20 • Wessel Antes • Laatste update: 10:33

Lutsharel Geertruida is in beeld bij Bayern München als vervanger van Benjamin Pavard, weet het Duitse TZ. Volgens het medium uit München, dat zich op sportgebied voornamelijk richt op nieuws omtrent Bayern, past de verdediger van Feyenoord precies in het profiel dat Der Rekordmeister zoekt. Geertruida, die in Rotterdam-Zuid nog tot medio 2025 vastligt, kan zo mogelijk alsnog tekenen in de Bundesliga. Eerder zag hij een transfer naar RB Leipzig afketsen.

Volgens de Duitse berichtgeving is het eerste contact tussen Bayern en Geertruida reeds gelegd. De Duitse recordkampioen heeft zich nog niet officieel gemeld bij Feyenoord, maar daar zou snel verandering in kunnen komen. Indien Pavard vertrekt uit München staat Geertruida hoog op het lijstje als zijn vervanger. De Fransman zou dicht bij een transfer naar Internazionale zijn. Bayern wil 35 miljoen euro voor Pavard, terwijl de Italianen denken aan 28 miljoen euro plus vijf miljoen aan bonussen. La Gazzetta dello Sport verwacht echter dat de deal nog wel rond komt.

Zodoende kan Geertruida opnieuw in beeld komen bij een Duitse topclub, nadat hij eerder dicht bij een transfer naar Leipzig was. De clubleiding van Bayern ziet in de 23-jarige Rotterdammer een interessante optie, daar hij net als Pavard op de rechtsbackpositie én centraal achterin uit de voeten kan. In het hart van de defensie heeft Bayern met Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano en Min-jae Kim echter al drie rechtspoten in de gelederen, waardoor Geertruida zich in München bij een daadwerkelijke overstap vooral zal moeten richten op een rol als vleugelverdediger. In de Allianz Arena gaat Geertruida in dat geval concurreren met Noussair Mazraoui en Bouna Sarr.