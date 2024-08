Erik ten Hag en Manchester United komen enkel terug voor belangrijk doelwit indien vraagprijs daalt

Een transfer van Manuel Ugarte naar Manchester United lijkt (voorlopig) van de baan, zo meldt journalist David Ornstein namens The Athletic. The Red Devils zijn van mening dat Paris Saint-Germain te hoog in de boom zit voor de 23-jarige middenvelder uit Uruguay.

Na het verwelkomen van centrumverdediger Leny Yoro (62 miljoen, LOSC Lille) en Joshua Zirkzee (42,5 miljoen, Bologna) wil manager Erik ten Hag op korte termijn een controlerende middenvelder aan zijn selectie toevoegen.

Onder meer de negentienjarige João Neves, Portugees international en speler van Benfica, stond in de serieuze belangstelling van Manchester United, dat begin juli twee biedingen op het toptalent afgewezen zag worden.

Inmiddels is duidelijk dat Neves voor PSG gaat spelen. Om die reden schakelde Manchester United door op Ugarte, daar hij na de komst van Neves mogelijk sneller mag vertrekken uit het Parc des Princes. Ornstein beweert echter dat dit vermoeden niet klopt. PSG wil het aankoopbedrag van vorige zomer per se terug.

Ugarte kwam ruim een jaar geleden voor 60 miljoen euro over van Sporting Portugal en tekende in Parijs tot medio 2028. Ten Hag weet dus dat hij de portemonnee zal moeten trekken om de 22-voudig international te strikken.

Om die reden verlegt Manchester United de aandacht naar andere targets. De gesprekken met Paris Saint-Germain zijn voorlopig stopgezet en de club uit de Premier League komt enkel terug indien les Parisiens de vraagprijs verlagen.

Daardoor zal Ten Hag op zoek moeten naar een goedkopere middenveldpartner voor toptalent Kobbie Mainoo. Ugarte, die volgens Transfermarkt 45 miljoen euro waard is, lijkt bij PSG te blijven. Namens die club kwam hij afgelopen seizoen tot 37 officiële duels, waarin de middenvelder drie assists leverde.

