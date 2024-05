Ten Hag en Man United houden stand en winnen FA Cup ten koste van Man City

Manchester United heeft voor de dertiende keer in de historie de FA Cup-gewonnen. Manager Erik ten Hag zag zijn ploeg verdedigend goed staan en dankzij treffers van Alejandro Garnacho en Kobbie Mainoo met 1-2 winnen van Manchester City, dat pas laat via Jérémy Doku iets terug kon doen. Het is voor Ten Hag, die volgens Engelse media op de schopstoel zit, na de EFL Cup de tweede prijs die hij met Manchester United wint. Dankzij de FA Cup-winst komen the Red Devils komend seizoen uit in de Europa League.

Aan de kant van Man City keerde John Stones terug in de basis na wekenlang blessureleed. De Engelsman vormde het centrum met Nathan Aké. Rodri en Mateo Kovacic waren de controleurs. Voor hen stond het aanvallende viertal: Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Phil Foden en Erling Braut Haaland.

Bij Man United opteerde Ten Hag voor het centrum Raphaël Varane - Lisandro Martínez. Het was voor Varane zijn laatste wedstrijd voor de club. Casemiro was niet geheel fit, wat een basisplaats opleverde voor Sofyan Amrabat. De Marokkaan vormde het middenveld met Mainoo en Scott McTominay. Bruno Fernandes, Garnacho en Marcus Rashford stonden in de aanval.

De wedstrijd begon direct met de nodige energie aan beide kanten. Zo leek Rashford even op weg naar Ortega en creëerde ook Man City aan de andere kant al snel gevaar, zonder resultaat. De veelbelovende start kende geen passend gevolg. Man City genoot het balbezit, maar wist weinig te creëren. Het enige echte gevaar in lange tijd kwam van Garnacho, die Ortega vanuit een lastige hoek niet wist te passeren.

Na een half uur spelen viel de openingstreffer uit het niets. Garnacho stond door Aké net geen buitenspel bij een dieptepass van Diogo Dalot en sprintte richting doel. Stones lette aanvankelijk goed op en kopte de bal terug richting Ortega, die echter al een stuk verder uit zijn doel was dan de Engelsman dacht. De bal wipte over Ortega heen, waarna Garnacho de bal in een leeg doel tikte: 0-1.

Man City noteerde pas in minuut 37 zijn eerste schot op doel, al had André Onana geen enkele moeite met de poging van afstand van Bernardo. Man United loerde op de counter, en met succes.

Nadat een treffer van Rashford uit een razendsnelle counteraanval nog werd afgekeurd wegens buitenspel, was het bij de volgende tegenstoot wel raak. Garnacho legde terug op Fernandes, die op zijn beurt een subtiel balletje in huis had op Mainoo. De jongeling bleef koel en schoof de bal in de verre hoek: 0-2.

In de tweede helft veranderde er ondanks de entree van Doku en Manuel Akanji (voor Kovacic en Aké) in eerste instantie niet veel. United bleef gevaarlijk op de counter en verscheen enkele malen gevaarlijk voor het doel van Ortega. City kwam langzaam maar zeker een stuk beter in de wedstrijd en dat leverde de ploeg van Pep Guardiola de nodige grote kansen op.

Allereerst schoot Foden in de zestien van United totaal langs de bal, waarmee een enorme kans verloren ging. City bleef zoeken naar de aansluitingstreffer, die er bijna alsnog kwam via Haaland. De Noor schoot echter keihard tegen de lat en ook Kyle Walker kwam dichtbij, maar zag Onana uitstekend redden. Julián Álvarez, die De Bruyne na een klein uur afloste, schoot vlak na zijn entree over vanaf randje zestien.

De City-machine begon eindelijk wat op stoom te raken en na een fraai steekpassje van Foden had Álvarez voor de 1-2 moeten tekenen. De invaller plaatste de bal echter een meter naast de paal, wat tot enorme blijdschap leidde bij Onana. United probeerde onder de druk van Man City uit te voetballen, maar bleef met de rug tegen de muur staan. Een afstandsschot van Dalot, die zijn poging naast zag gaan, was één van de weinige speldenprikjes van United in die fase.

De wedstrijd leek niet meer spannend te worden, maar in minuut 86 veranderde alles toen een houdbaar ogend schot van Doku achter Onana in de korte hoek plofte. De Kameroener verkeek zich op dat schot en ging te laat naar de grond, met een tegentreffer tot gevolg: 1-2. Man City had nog zeven minuten aan blessuretijd om een verlenging af te dwingen, maar werd niet gevaarlijk genoeg meer en slaagde er dus niet om om voor het tweede seizoen op rij de nationale dubbel te pakken.

