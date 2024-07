Mysterieuze Memphis Depay weigert uit te leggen waarom hij 2 woorden heeft laten borduren op zijn haarband

Oranje-spits Memphis Depay speelde zondag met een nieuwe haarband tegen Polen (1-2 winst). De dertigjarige international speelt zijn wedstrijden dit EK met een gepersonaliseerde witte band. In gesprek met De Telegraaf moet Memphis lachen om de ontstane ophef over zijn haarband.

“Je kon niet wachten om dit te vragen hè?”, lacht Memphis, die zich verder mysterieus opstelt. “Misschien moet je maar gewoon naar de foto’s kijken om te lezen wat erop staat.” Op diverse foto’s valt een stuk duidelijker te zien dat Memphis ‘Who Cares’ heeft laten borduren op de hagelwitte haarband. Op de voorkant staat zijn rugnummer: 10.

Na afloop van de oefeninterland tegen IJsland ging het veel over de haarband van Memphis. In gesprek met journalist Jeroen Stekelenburg van de NOS liet de aanvaller blijken dat het hem allemaal niet uitmaakt.

“Het helpt wel met zweet, daarom heet het ook een zweetband. Daarnaast staat het me mooi. Mijn vriendin vindt het mooi bij me staan, geweldig. Het is een nieuwe look, who cares? Ik voel me er goed bij.” Inmiddels heeft Memphis dat motto dus laten borduren op zijn haarband.

Veel Oranje-fans in Hamburg droegen zondag een haarband. “Dat is speciaal toch? Het is nooit mijn bedoeling geweest, maar het is leuk dat zoiets ontstaat. Ik maak er geen randzaken van. Ik speel lekker met dat ding op, het zit goed en het is alleen maar leuk dat de supporters het mooi vinden”, aldus Memphis.

Memphis focust zich enkel op het voetbal, zo zegt hij zelf. “Het gaat om het resultaat en dat is vandaag goed gelukt.” Wanneer journalist Pim Sedee weer over de haarband begint, reageert Memphis cynisch. “We gaan met z’n allen met een zweetband spelen, heel het team. En de trainer ook nog in de dug-out.”

Voetbalzone gaf Memphis zondag een 6 voor zijn optreden tegen Polen. “Na alle gedoe over de haarband was het nu aan Memphis om nu zijn voeten te laten spreken bij de aftrap van het EK. De centrumspits oogde vol vertrouwen, speelde bij vlagen frivool met hakjes en trucjes, maar was ongelukkig in de afronding.”