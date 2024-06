‘Ajax voorkomt vertrek naar Feyenoord en houdt toptalent binnenboord’

De toekomst van Jivayno Zinhagel lijkt toch bij Ajax te liggen, zo schrijft de doorgaans betrouwbare Feyenoord Youth Watcher op X. Even leek het erop dat de vijftienjarige buitenspeler een pikante overstap naar Feyenoord zou maken, maar Zinhagel gaat zijn eerste profcontract in Amsterdam tekenen.

“Volgens ingewijden heeft de talentvolle buitenspeler het aanbod van Feyenoord afgeslagen nadat Ajax hem alsnog een profcontract aanbiedt”, aldus de Varkenoordfan. Ajax moet dat nieuws nog bevestigen.

Zinhagel was in het afgelopen seizoen actief als buitenspeler in Ajax Onder 16. De Amsterdammers namen de jeugdinternational op hun beurt over van Sparta Rotterdam in 2018. Feyenoord hoopte Zinhagel terug te halen naar de havenstad, maar slaagde daar dus niet in.

Zinhagel speelde tot dusver twee interlands namens Nederland Onder 15. Tijdens zijn debuut in dat elftal wist de vleugelflitser tweemaal te scoren gedurende een 4-1 zege op de leeftijdsgenoten uit Tsjechië.

Eerder was de Feyenoord Youth Watcher positief over de mogelijke komst van Zinhagel. “Heerlijke buitenspeler met een neus voor de goal. Een van de beste in zijn lichting. Alle seinen staan op groen, maar nog geen done deal.”

Eerder slaagde Ajax erin om Sean Steur (16) uit handen van PSV te houden. De Eindhovenaren hadden nadrukkelijke belangstelling voor de middenvelder, maar zagen hem een nieuw contract tekenen in de Johan Cruijff ArenA.

Feyenoord neemt Ibrahim Essinouh wel over van Ajax. Het talent sluit bij zijn nieuwe club aan in de Onder 13, met wie hij onlangs al een toernooi speelde. Essinouh kreeg in april te horen dat hij niet langer bij Ajax kon blijven.

