‘Ten Hag begeeft zich op glad ijs; Manchester United identificeert opvolgers’

Donderdag, 2 november 2023 om 18:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:11

Erik ten Hag begeeft zich op 'glad ijs' bij Manchester United, zo weet The Times donderdag te melden. Volgens de Engelse krant denkt de kwakkelende topclub aan Zinédine Zidane en Rúben Amorim als mogelijke vervangers van de Nederlandse manager. De situatie is echter wel gecompliceerd vanwege de strijd om het eigenaarschap op Old Trafford, zo klinkt het vanuit Engeland.

Zidane was uitermate succesvol als trainer van Real Madrid. De Franse coach (51) veroverde driemaal de Champions League en twee keer de Spaanse landstitel. Zizou zit sinds medio 2021 zonder club en kan dus per direct instappen bij Manchester United, mocht er daadwerkelijk afscheid worden genomen van Ten Hag.

De pas 38-jarige Amorim staat sinds maart 2020 aan het roer bij Sporting Portugal. Zijn contract bij de grootmacht uit Lissabon loopt door tot medio 2026, waardoor Manchester United een afkoopsom moet betalen. De voormalig middenvelder, met veertien interlands voor Portugal achter zijn naam, loodste Sporting in 2021 naar het kampioenschap in eigen land.

Vanwege de onduidelijkheid rondom een eventuele overname van Manchester United is het afwachten of Zidane en Amorim daadwerkelijk in beeld komen. Medio oktober werd duidelijk dat Sir Jim Ratcliffe een akkoord nadert met de familie Glazer omtrent de overname van de club. Een definitief akkoord tussen alle betrokken partijen is echter nog niet gesloten.

Andere opties

In diverse Britse media wordt volop gespeculeerd over opvolgers van Ten Hag bij Manchester United. Ratcliffe is schijnbaar een groot bewonderaar van Graham Potter, die clubloos is sinds zijn ontslag bij Chelsea, maar veel indruk maakte bij Brighton & Hove Albion. De naam van de huidige Brighton-manager Roberto De Zerbi zou ook al zijn gevallen op Old Trafford.

Michael Carrick wordt ook naar voren geschoven als eventuele opvolger van Ten Hag. De oud-middenvelder speelde jarenlang bij Manchester United en verricht nu goed werk als manager van Middlesbrough in de Championship. Diego Simeone (Atlético Madrid), Julian Nagelsmann (bondscoach Duitsland) en oud-spits Ole Gunnar Solskjaer (clubloos) staan ook op diverse lijstjes in Engeland.

Ten Hag onder druk

Manchester Evening News, doorgaans goed geïnformeerd als het over Manchester United gaat, schrijft donderdag dat sommige spelers beginnen te twijfelen aan Ten Hag. "Bronnen in de kleedkamer hebben gezegd dat de twijfels over het management van Ten Hag toenemen. Ook heerst er onder bepaalde spelers een sluimerende wrok jegens teamgenoten. Men is niet overtuigd van de algemene koers van de club."

In september schreef het lokale dagblad al dat spelers van United moe werden van de kritiek van Ten Hag en enkele van zijn tactische aanpassingen. Ook zou Ten Hag sommige spelers nadrukkelijk in bescherming nemen, terwijl hij anderen affakkelt, zonder daarbij in te gaan op namen. De druk op de manager neemt verder toe na de pijnlijke 0-3 nederlaag tegen Newcastle United in de ELF Cup van woensdag.

Ontslag (nog) geen optie

Manchester United ontkent in alle toonaarden dat er wordt gezocht naar een vervanger van Ten Hag, meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano donderdag via X. Bronnen rondom de club laten weten dat de verhalen over een nieuwe manager op Old Trafford 'categorisch onwaar' zijn.