Telstar is na twee beeldschone treffers van Jayden Turfkruier gedeeld koploper van de KKD

Telstar is na een afgetekende 4-0 overwinning op MVV Maastricht gedeeld koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Aan de kant van de thuisploeg was Jayden Turfkruier de gevierde man. Hij scoorde twee beauties.

Bijzonderheden:

Na een minuut of achttien spelen greep de thuisploeg de voorsprong. Na een uitstekende voorzet van Tyrese Noslin volleerde Jayden Turfkruier op geweldige wijze raak: 1-0.

Ronald Koeman junior maakte een vrije trap van Bryan Smeets vervolgens knap onschadelijk, alvorens Telstar - na een eerder afgekeurd doelpunt - in de tweede helft het gaspedaal stevig in drukte.

De tweede treffer volgde dan ook na een klein uur spelen. Mees Kaandorp was de gevierde man dit keer. Hij pakte de rommelig verwerkte bal op en schoot hard in de linkeronderhoek: 2-0.

Maar het zou Turfkruiers middag worden. Na zijn prachtige volley in de eerste helft besloot hij ook in het tweede bedrijf nog maar eens verwoestend uit te halen. Hij trok naar binnen en schoot heerlijk raak in de rechterkruising: 3-0.

Maar daar was het nog niet klaar voor Telstar. Na een geweldige lange bal van Koeman junior controleerde Mohamed Hamdaoui de bal keurig, legde hij breed op Zakaria Eddahchouri, en hij rondde beheerst af: 4-0.

Telstar - MVV Maastricht 4-0

18' 1-0 Jayden Turfkruier (assist: Tyrese Noslin)

57' 2-0 Mees Kaandorp (assist: Nils Rossen)

65' 3-0 Jayden Turfkruier (assist: Youssef El Kachati)

73' 4-0 Zakaria Eddahchouri (assist: Mohamed Hamdaoui)