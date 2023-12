Telegraaf stipt grootste probleem Feyenoord in nagenoeg verloren titelrace aan

Maandag, 4 december 2023 om 12:17 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:35

Feyenoord legt het in de titelrace met PSV vooral af, omdat het niet over vleugelaanvallers beschikt die sterk zijn in de een-tegen-een, zo stelt Marcel van der Kraan namens De Telegraaf. Door de nederlaag van afgelopen zondag tegen koploper PSV (1-2) liep de achterstand voor Feyenoord op tot tien punten. In de ogen van de journalist is de regerend landskampioen vleugellam.

Slot heeft dit seizoen met Igor Paixão, Luka Ivanusec, de zeventienjarige Leo Sauer, Calvin Stengs, Alireza Jahanbakhsh en Yankuba Minteh de beschikking over zes verschillende buitenspelers.

“Het is best een flink rijtje aan flankspelers en ze hebben ook allemaal wel wat. Maar volledig gepolijst en ideaal is er dit seizoen niet eentje”, schrijft Van der Kraan.

De journalist noemt het ‘een beetje een nachtmerrie’ voor trainer Arne Slot, die met zijn enorm aanvallende speelstijl tegenstanders op eigen helft vast wil zetten en zelf het veld zo breed mogelijk wil houden. De vleugelaanvallers moeten in de een-tegen-een vervolgens het verschil maken.

Slot experimenteert flink op de vleugels. Waar hij midweeks in het verloren Champions League-duel met Atlético Madrid (1-3) nog koos voor Minteh en Paixão, kregen Stengs en Ivanusec afgelopen zondag tegen PSV het vertrouwen.

Van Paixão heeft Slot nog altijd hoge verwachtingen. “Hij is nog steeds een speler van wie ik hoop dat hij naar dat hoge niveau kan toegroeien, maar de laatste periode heeft hij dat te weinig aangetoond", zei de oefenmeester van Feyenoord na het duel met PSV. "Hij is al zeven wedstrijden nauwelijks bij een goal of kans betrokken."

Slot liet zich vervolgens ook uit over zijn andere buitenspelers. "Minteh is voorlopig na een half jaar betaald voetbal een dobbelsteen-voetballer. De ene keer is het een zes, de andere keer een twee. Leo Sauer vind ik een ongelooflijk talent en dan houd je over Calvin Stengs en Luka Ivanusec, die allebei wat meer naar binnen spelen. Ivanusec heeft tegen PSV niet gebracht wat je hoopt.”